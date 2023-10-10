Компания «Региональные электрические сети» прокомментировала сообщения в интернете о введении ограничений выделенной мощности электроэнергии для бытовых потребителей.

Как «Газета.uz» сообщала ранее, с 1 ноября вводятся повышающие коэффициенты (от 2 до 4) для бытовых абонентов, потребляющих более 1000 кВт·ч электроэнергии в месяц. Изменения были утверждены закрытым постановлением (№294) правительства ещё 15 июля. Известно об этом стало только сейчас.

С этой же даты выделенная мощность электроэнергии «в целях рационального использования» может быть ограничена, следует из поправок в Правила пользования электроэнергией (пункт 63−4 в узбекской версии документа). Ограничение мощности в 10−15 кВт может устанавливаться автоматизированной системой контроля и учёта электрической энергии (АСКУЭ) в зависимости от минимальной мощности приборов, необходимых для нужд потребителей, и региона.

Журналист Шухрат Шокиржонов предположил, что теперь домохозяйства с лимитом мощности в 10 кВт не смогут одновременно подключить три электроплиты мощностью по 1500 Вт и три кондиционера по 2000 Вт, поскольку общая мощность превысит 10,5 кВт. «Счётчик отключит дом от электроснабжения», — написал он.

Компания «Региональные электрические сети» в своём заявлении подчеркнула, что ограничения будут вводиться по мере необходимости в регионах с устаревшими и энергозатратными электросетями и трансформаторными пунктами, чтобы потребители не оставались без электроснабжения на длительное время.

«[Ограничения будут] применяться в определённый период только в таких ситуациях, как неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в прошедшие зимние и летние месяцы, чтобы не допустить чрезмерных нагрузок на электросети», — говорится в сообщении.