Авиакомпания Uzbekistan Airways планирует запустить регулярные рейсы из Узбекистана в Канаду, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

На международной конференции ICAN 2023 в Эр-Рияде авиационные власти стран подписали меморандум о начале разработки соглашения о воздушном сообщении, включающем третью и четвёртую «свободу воздуха», которое «создаёт основу» для будущих регулярных авиарейсов.

Делегации стран также договорились о взаимном предоставлении авиакомпаниям первой и второй степени «свободы воздуха» (воздушный транзит, дозаправка и обслуживание).

«Это послужит продвижению туристического потенциала нашей страны и соединению другой страны американского континента с Узбекистаном с целью привлечения иностранных туристов в нашу страну», — заявили в Минтрансе.

Ранее «Узавиация» договорилась о воздушном сообщении с Бангладеш. По данным Министерства транспорта, последний раз рейсы в эту страну выполнялись в 2007 году.