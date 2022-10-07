Центральный банк Узбекистана в пятницу сообщил об отзыве лицензий на право осуществления банковской деятельности у двух частных акционерных коммерческих банков — «Туркистон» и Hi-Tech Bank.

Постановления правления регулятора об отзыве лицензий были приняты 7 октября.

«Туркистонбанк» занимает 26-е место в банковской системе Узбекистана по размеру активов, Hi-Tech Bank — 29-е.

Решения по обоим банкам приняты в соответствии со статьей 20 закона о ЦБ за совершение нарушений, предусмотренных статьями 54 и 77 закона «О банках и банковской деятельности», в частности:

отсутствие достаточных резервов против возможных убытков по активам банком;

понесение банками убытков в размерах, превышавших 50% их регулятивного капитала;

нарушение законных прав и интересов потребителей банковских услуг;

ведение бухгалтерского учёта с нарушениями, не позволяющими отразить реальное финансовое положение банков и приводящими к нарушению отчётной информации;

неисполнение в установленный срок предписаний Центробанка об устранении грубых нарушений в деятельности банков;

повторное совершение грубых нарушений после наложения Центробанком штрафа за такие нарушения.

Постановлениями правления ЦБ утверждены составы ликвидационных комиссий двух банков, на основании закона «О банках и банковской деятельности» полномочия по управлению банками, в том числе полномочия общих собраний акционеров, наблюдательноых советов и правления, перешли к данным комиссиям.

Согласно статистике ЦБ, на 1 сентября 2022 года в «Туркистонбанке» доля проблемных кредитов составляла 94,8% (651 млрд сумов), в Hi-Tech Bank — 93,4% (116 млрд сумов).

«Туркистонбанк» работал на рынке банковских услуг с 1998 года, Hi-Tech Bank — с 2010 года. На 1 сентября остаток депозитов в «Туркистонбанке» составлял 328 млрд сумов, в Hi-Tech Bank — 6 млрд сумов.

Информация вкладчикам-физическим лицам

Согласно закону «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках», вклады физических лиц в банках гарантируются Фондом гарантирования вкладов граждан в банках.

Все средства вкладчиков в двух банках будут возвращены в первоочередном порядке в полном объеме по истечении двух месяцев.

Подробную информацию по возврату вкладов можно получить по телефонам доверия Центрального банка: 71−200−00−44, 71−236−75−24.