Объём денежных переводов в Узбекистан из-за границы в 2022 году вырос в 2,1 раза — до рекордных 16,9 млрд долларов. Об этом на пресс-конференции 26 января сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Источник: Центральный банк.

По его словам, 85% или около 14,5 млрд долларов переводов приходится на Россию, что в 2,6 раза больше показателя 2021 года.

«В наших монетарных наблюдениях и мониторингах мы не считает, что все эти 17 млрд долларов служат формированию внутреннего валового спроса. Мы учитываем только 11,5−12 млрд долларов», — заявил он.

По его словам, эта разница вызвана тем, что в Кыргызстане и Таджикистане в течение 2022 года наблюдался определённый дефицит наличной валюты, из-за чего в банках были введены некоторые ограничения. В этих условиях граждане этих стран переводили валюту в Узбекистан и обналичивали через узбекские банки.

«Нам немного сложно отразить это в цифрах, потому что мы не спрашиваем у получателя денег, из какой он страны… Но мы продолжаем мониторинг и выявляем это через увеличение числа граждан», — пояснил он.

Покупка валюты у населения, продажа валюты физлицам, а также разница между показателями. Источник: Центральный банк.

На фоне увеличения притока переводов выросли и показатели валютно-обменных операций. В январе-декабре банки приобрели у населения валюты на 11,9 млрд долларов, что на 4,8 млрд долларов, или в 1,7 раза больше, чем за 2021 год. При этом физлица купили валюты на 8,9 млрд долларов, что на 4,3 млрд долларов, или почти в два раза больше показателя предыдущего года.

В целом объём предложения превысил спрос на 2,9 млрд долларов (было $2,5 млрд).

Объём переводов из Узбекистана в другие страны вырос на 29% — до 2,1 млрд долларов. По словам главы ЦБ, в структуре стран-получателей «кардинальных изменений нет».

«В основном, это Турция, Китай, то есть те страны, с которыми связан с термином „челночная торговля“. Выросли переводы в США. Также есть Индия, куда отправляются на лечение граждане», — отметил он.

В июле Мамаризо Нурмуратов объяснял резкий рост денежных переводов в Узбекистан рядом причин. В их числе — легализация ранее неучтённых каналов для отправки денег и ограничение «цыганской почты», рост экспортных поступлений в наличной форме и другие.