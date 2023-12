Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана признал YandexGo UB компанией с доминирующим положением на рынке, сообщила пресс-служба госоргана.

Комитет начал изучать конкурентную среду на рынке со второго квартала этого года после того, как агрегаторы такси сформировали отчётность за 2022 год. Кроме того, на длительность изучения повлияли разные уровни и специфические аспекты развития этой сферы в регионах, а также вступивший в силу новый закон «О конкуренции» и изменившиеся критерии определения доминирующего положения у компаний.

Изучение охватило сервисы такси, которые оказывают услуги не только через приложения или сайт, но и через телефонные звонки. В частности, выяснилось, что всего в Узбекистане действуют 66 компаний, из них 58 оказывают диспетчерские услуги по вызову такси, а остальные 8 — это агрегаторы, работающие через мобильное приложение.

По результатам анализа установлено, что наибольшая доля рынка, то есть 86,3% приходится на платформу Yandex GO. Комитет отметил, что несколько участников рынка оказывают основную часть общего объёма услуг, поэтому есть риск одностороннего влияния на цену и качество услуги.

В сентябре Налоговый комитет Узбекистана потребовал, чтобы зарегистрированная в Нидерландах компания Ridetech International, которая представляет приложение Yandex Go, стала налоговым резидентом Узбекистана. C 1 декабря сервис Yandex Go локализовал свою деятельность в Узбекистане и стал налоговым резидентом через компанию YandexGo UB.

С учётом вышеизложенного, по статье 13 закона «О конкуренции» Комитет по конкуренции 4 декабря признал YandexGo UB компанией, которая занимает доминирующее положение на рынке агрегаторов такси.

Для справки: доминирующим положением является положение компании или группы лиц на товарном или финансовом рынке, предоставляющее ему (ей) возможность работать независимо от конкурирующих хозяйствующих субъектов и оказывать решающее влияние на состояние конкуренции, затруднять доступ на соответствующий рынок другим хозяйствующим субъектам либо иным образом ограничивать свободу их экономической деятельности. Доминирующим положением на товарном или финансовом рынке признается, если рыночная доля компании или группы лиц составляет 40% и выше, а также в других случаях.

Компания с доминирующим положение теперь должна быть включена в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

Компании, включённые в реестр, представляют на ежеквартальной основе в антимонопольный орган информацию о применяемых ценах на вид услуг, по которому они включены в реестр, для отслеживания их действий по недопущению применения монопольно высоких или монопольно низких цен.