C 1 декабря сервис Yandex Go будет предоставляться налоговым резидентом Узбекистана на территории страны — юридическим лицом ООО YandexGo UB, сообщила пресс-служба Налогового комитета.

«Начиная с этой даты, сервис Yandex Go будет вести учёт в соответствии с требованиями законодательства Узбекистана, выставлять первичные документы, представлять налоговую отчётность и уплачивать установленные налоги. Об этом компания Ridetech International B.V. уведомила Налоговый комитет официальным письмом», — заявили в комитете.

Вместе с этим завершена работа по интеграции сервиса Yandex Go с оператором фискальных данных. Решается вопрос выдачи фискальных чеков самозанятых и юрлиц на каждую поездку c использованием этого сервиса.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Yandex Go, пассажиры могут получить чек в приложении Yandex Go после поездки, оплаченной банковскими картами, а также перейти по ссылке на сайт оператора фискальных данных.

«Мы давно прорабатывали вопрос локализации сервиса и фискализации перевозки пассажиров в Узбекистане. Это важный шаг не только для нас, но и для индустрии в целом. Надеемся, что другие игроки также последуют нашему примеру — мы готовы обмениваться опытом по вопросам фискализации. Также продолжаем диалог с государственными органами и рассчитываем вместе и дальше делать отрасль прозрачнее», — прокомментировал руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов.

В Налоговом комитете также сообщили, что работа по интеграции с оператором фискальных данных завершена и у сервисов MyTaxi и Uklon, и фискализация платежей за поездки в этих сервисах ожидается в ближайшее время.

Напомним, в сентябре Налоговый комитет Узбекистана потребовал, чтобы зарегистрированная в Нидерландах компания Ridetech International, которая представляет приложение Yandex Go, стала налоговым резидентом Узбекистана. Кроме того, от компании требовалось обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек. В противном случае комитет намеревался затребовать блокировку сервиса Yandex Go на территории Узбекистана.

В тот же день, когда распространилось это заявление Налогового комитета, в Yandex Go заявили, что компания станет налоговым резидентом Узбекистана и продолжит работу после 1 декабря, заявили в компании в ответ на требование Налогового комитета пройти необходимую регистрацию.