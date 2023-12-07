Директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов на брифинге 4 декабря в Нью-Йорке (США) рассказал об оценках либерализации внешней торговли и влиянии вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

По его словам, после вступления в ВТО можно будет ожидать сокращения торговых издержек и, как результат, существенного прироста ВВП и благосостояния населения (реальных доходов).

«В частности, при условии либерализации торговли можно достичь экономического роста [дополнительно] до 0,4−0,5%, а благосостояния — до 0,9−1,0%», — заявил Обид Хакимов.

Руководитель центра отметил важность продолжения курса начатых реформ, подчёркивая, что сегодня Узбекистан работает над диверсификацией торговых партнёров, «подтверждая свою приверженность вступлению в ВТО».

Обид Хакимов. Фото: ЦЭИР

«Особо отмечу продолжающуюся либерализацию импортных пошлин, что весьма важно для повышения благосостояния населения. Реформы происходят в сфере технического регулирования, где Узбекистан адаптируется к нормам и стандартам ВТО, в том числе пересматривая нетарифные торговые барьеры», — сказал Хакимов.

Глава ЦЭИР напомнил, что в 2017 году вступил в силу «текстильный протокол» с Евросоюзом, в 2021 году Узбекистан стал страной-бенефициаром GSP+, а в 2022 году организация Cotton Campaign сняла бойкот с узбекского хлопка, что «отражает эффективность осуществляемых широкомасштабных реформ во всех сферах».

За шесть лет экономика Узбекистана выросла с 53 млрд до 82 млрд долларов в 2022 году, ВВП на душу населения — с 1604 долларов в 2018 году до 2255 в 2022 году. Приток инвестиций вырос в три раза — с 3,3 млрд до 9,8 млрд долларов за последние пять лет.

Либерализация внешней торговли позволило нарастить экспорт с 12,6 млрд до 19,3 млрд долларов за пять лет. Номенклатура экспортируемой продукции расширилась с 1500 до 3000, география — с 139 до 164 стран, экспорт готовой продукции вырос вдвое.

Брифинг был посвящённый выступлению и инициативам президента Узбекистана, озвученным в ходе прошедшей в сентябре 78-й сессии генассамблеи ООН.

В апреле текущего года сообщалось, что Узбекистан практически завершил переговоры по вступлению в ВТО с тремя государствами. Всего в рабочую группу входят 47 государств, активные переговоры ведутся с 31 страной.

Президент Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что страна непременно должна вступить ВТО в рамках стратегии по удвоению экспорта страны. Он ожидал, что в 2023 году власти смогут добиться весомых результатов по вступлению в международную организацию.