Президент Шавкат Мирзиёев 14 апреля ознакомился с презентацией о ходе и перспективах процесса вступления во Всемирную торговую организацию, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, Узбекистан в 2019 году перезапустил процесс вступления в эту международную структуру. В марте в Женеве прошло шестое заседание рабочей группы по этому процессу. Как сообщалось ранее, Узбекистан практически завершил переговоры с тремя государствами. Всего их 47, активные переговоры ведутся с 31 страной.

На совещании президент подчеркнул, что Узбекистан должен непременно вступить в ВТО, и отметил экономическую значимость этой задачи.

«В ближайшие три года мы планируем удвоить экспорт готовой продукции. Единственный способ добиться этого — стать членом Всемирной торговой организации. Это позволит наладить систему справедливой торговли со 164 странами и обрести стабильные рынки», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В ходе презентации были обсуждены вопросы, поднятые государствами-членами организации в ходе переговоров.

Президент дал поручения по гармонизации национального законодательства исходя из соглашений ВТО, приведению процедур и стандартов в соответствие с международными требованиями.

Шавкат Мирзиёев также указал на необходимость привлечения иностранных консультантов, формирования рабочих групп, системного взаимодействия всех министерств и посольств в этом вопросе.