Узбекистан практически завершил переговоры по вступлению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) с тремя государствами. Об этом на пресс-конференции 31 марта сообщил заместитель начальника управления по сотрудничеству с ВТО Министерства инвестиций, промышленности и торговли Амирбек Мухамедов.

По его словам, в рабочую группу по вступлению Узбекистана в ВТО всего входят 47 стран.

«Все из них изначально изъявили желание вести переговоры по доступу на рынок товаров и услуг. На сегодня активно ведутся переговоры с 31 страной. Из них, можно сказать, мы завершили или в процессе завершения переговоров с тремя странами — это Грузия, мы сейчас на финальной стадии с Монголией и с Турцией», — сказал он.

В начале апреля на 9-м заседании узбекско-грузинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Ташкенте был подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг между Грузией и Узбекистаном в рамках присоединения к ВТО.

Таким образом, Грузия стала первой страной, с которой Узбекистан завершил переговоры по этому направлению.

Узбекистан начал инициативу по вступлению в ВТО в 1994 году, однако приостановил процесс в 2005 году. В 2020 году работа по вступлению в организацию была возобновлена и проведена первая встреча с рабочей группой. В середине марта этого года в Женеве прошло шестое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО.

На сегодняшний день ведутся переговоры по торговому режиму и обязательствам, сообщил Амирбек Мухамедов. Он отметил, что сложно назвать точную дату вступления Узбекистана в ВТО, так как этот процесс сложный и требует согласования с каждым участником организации. Например, для Казахстана потребовалось 13 лет, России — 10, сказал замглавы управления МИПТ.