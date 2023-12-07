Налоговый комитет Узбекистана (НК) рассказал о принимаемых им мерах по регулированию рынка такси и пассажирских перевозок, которые направлены на расширение налоговой базы и снижению доли теневой экономики.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря сервис Yandex Go локализовал свою деятельность в Узбекистане и стал налоговым резидентом. В результате интеграции сервиса с системой налоговых органов появилась возможность создать фискальный чек для каждой поездки.

С 1 по 6 декабря было выдано 800,5 тысяч чеков на сумму 13,5 млрд сумов.

При этом в сфере остаётся ряд проблем, требующих решения, отметили в комитете. В частности, пока нет возможности выдачи чека при оплате наличными за поездку на такси в Yandex Go и других сервисах. НК разработал несколько решений для участников рынка — в ближайшее время чек будет выдаваться даже при оплате наличными.

Другие агрегаторы — MyTaxi и Uklon — пока не начали выдачу фискальных чеков, однако техническая интеграция с ними уже завершена. Ожидается, что в ближайшие дни пассажиры начнут получать чеки при использовании этих сервисов, заявили в комитете.

Кроме того, планируется фискализация агрегаторов и служб такси не только в Ташкенте, но и во всех регионах Узбекистана.

Из указанного объёма фискальных чеков 791,1 тысячи (98,8%) на сумму 13,4 млрд сумов сформировали 232 юридических лица (партнёры Yandex Go и предприятия такси). Остальные 9383 чека на 163,9 млн сумов сформировало 1821 самозанятое лицо.

Налоговый комитет отслеживает случаи, когда вся сумма перевозки отражается в обороте таксопарка (партнёра), хотя транспортную услугу оказывает самозанятый водитель. Поэтому совместно с агрегаторами среди таксопарков и самозанятых водителей проводится разъяснительная работа по корректной идентификации комиссионера и комитента в личном кабинете налогоплательщика (комитент — собственник товара, он поручает комиссионеру совершить сделку от своего имени. Комиссионер — лицо, которое продаёт товар и получает оплату).

Для удобства самозанятых в этой сфере планируется упростить эту функцию, добавив её в мобильное приложение Soliq. Для справки: юридические лица могут воспользоваться механизмом редактирования фискальных чеков в личном кабинете. По пункту 9 статьи 369 Налогового кодекса самозанятые лица освобождаются от всех видов налогов.

«Появление возможности получения официального дохода от деятельности такси даёт самозанятым лицам ряд особых преимуществ. В частности, информация о доходах позволит в дальнейшем расширить свои возможности в других видах экономической деятельности (ипотека, потребительские кредиты, рассрочка платежа и т. д. ). Это, в свою очередь, служит повышению экономической активности населения», — отметили в Налоговом комитете.

НК подчеркнул, что контролирует бизнес-процессы агрегаторов и их партнёров по оказанию услуг такси и предлагает конкретные решения. Однако госорган считает, что необходимо поэтапно и с осторожностью внедрять процесс автоматизации и фискализации на этом рынке с учётом того, что в этой сфере пассажирских перевозок полностью или частично заняты от 500 тыcяч до 1 миллиона граждан. Отрасль также имеет большое значение в повседневном передвижении граждан и логистике, указали в НК.

«При этом основными задачами налоговых органов являются обеспечение соблюдения налогового законодательства, контроль за правильностью исчисления и своевременной уплаты налогов, а также полная уплата налогов в государственный бюджет Узбекистана», — говорится в сообщении.

Сервис Yandex Go ранее подтвердил, что повысил комиссию для таксопарков, поскольку теперь в стоимость услуг сервиса входит НДС, уплачиваемый в Узбекистане. Вместе с тем представители сервиса отметили, что можно ожидать снижения комиссии самих таксопарков. Некоторые предприятия такси подтвердили это.