Сервис Yandex Go повысил комиссию для партнёров с 13% до 14,6%. Об этом 5 декабря написал в своём Telegram-канале финансист Отабек Бакиров. «Газете.uz» подтвердили эту информацию представители Yandex Go.

Автор канала особо отметил, что это было сделано в одностороннем порядке, без предупреждения.

В Yandex Go напомнили, что с 1 декабря сервис предоставляется узбекистанской компанией YandexGo UB. «С переходом на узбекистанское юридическое лицо к стоимости услуг сервиса добавляется НДС, который уплачивается в бюджет страны», — сообщили «Газете.uz» в Yandex Go.

Таким образом, отметили в компании, в Ташкенте комиссия изменилась на 1,6%, а в других городах — на 1%. Представители сервиса подчеркнули, что в Ташкенте это первое изменение комиссии за два года, а в остальных городах — первое с момента их запуска.

Отабек Бакиров в своих публикациях также отмечал, что ряд таксопарков-партнёров Yandex Go увеличили свою комиссию с 4−5% до 5−6%. Названия компаний не уточняются.

«Получается, что после 1 декабря доля, которую таксисты получают за оказанную услугу, снизилась до 2,6%, — написал автор блога. — Итак, Yandex Go и некоторые его партнёры перекладывают бремя налогов, которые они должны платить в Узбекистане, на плечи водителей. Разве общественность просила такого лицемерия, когда требовала от Yandex Go уплаты налогов [в Узбекистане]?»

Представители сервиса заявили, что часть партнёров, напротив, снизила размер комиссию, поскольку раньше таксопарки платили НДС на работу с нерезидентом (имеется в виду нидерландская Ridetech International B.V., которая ранее предоставляла услуги сервиса в Узбекистане), а теперь им больше не нужно этого делать.

«Газета.uz» связалась с несколькими таксопарками из числа партнёров Yandex Go. В TIFA сказали, что понизили комиссию с 4,5% до 4%. В Grand Taxi сообщили, что не меняли свою комиссию в 4,5%, однако в дальнейшем планируют её снизить.

Руководитель таксопарка И. (пожелал не указывать название предприятия) сообщил, что его компания снизила комиссию для водителей с 3−5% до 1−4%. При этом он отметил, что «некоторые таксопарки, пользуясь случаем, повышают комиссию».

Глава другого таксопарка К. в разговоре с «Газетой.uz» отметил: «У нас нет цели повышать комиссию, учитывая наличие конкурентов, которые снижают проценты. Поэтому мы решили снизить комиссию с 4,5% до 3%». Он связал это с тем, что предприятию больше не нужно платить НДС за работу с нерезидентом.

Один из таксопарков, опрошенных Spot, RichTaxi, сообщил о снижении комиссии на 1%, в компаниях Cheap Taxi и Index Taxi заявили, что размер комиссии остался без изменений, но они готовы рассмотреть новые ставки после окончания отчётного периода.

Отабек Бакиров в своём канале также обратил внимание, что Yandex Go закрыл тариф «Стандарт», к которому, по его данным, было подключено наибольшее количество автомобилей, в том числе Spark, Nexia-1, Nexia-2 и другие старые модели седанов. При этом, по словам автора, базовые цены тарифа «Старт» выросли до уровня «Стандарта». «На практике это может означать скрытое поднятие цен», — считает Бакиров.

В Yandex Go сообщили, что изменили тарифы сервиса такси, убрав непопулярный тариф «Стандарт» и пересмотрев тариф «Старт».

«Мы изменили систему тарифов в Ташкенте, унифицировав её с системой тарифов по всему Узбекистану. Напомним, что «Старт» — это самый доступный тариф, в «Стандарте» стоимость поездок была чуть выше. С 5 декабря тариф «Стандарт» стал недоступен, об этом заранее предупредили партнёров и их водителей. Тариф «Старт был пересмотрен таким образом, чтобы сохранить доход водителей и стоимость поездок для пассажиров на привычном уровне. Отметим, что «Старт» и раньше был основным тарифом для пассажиров и водителей в бюджетной категории», — сообщили представители сервиса.

По мнению Бакирова, в нынешней ситуации требуется участие Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей. По его мнению, за Yandex Go должен быть закреплён статус доминирующей компании на рынке агрегаторов такси.

Как сообщил Spot, ведомство собирается вмешаться в ситуацию на рынке такси, в комитете планируют в скором времени выступить с официальной позицией.