Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 6 декабря вынес приговор в отношении бывшего управляющего делами треста «Куприккурилиш» при компании «Узбекистон темир йуллари», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Напомним, 12 августа в столице обрушились одновременно пять балок строящегося путепровода перед аэропортом. Официально сообщалось о неосторожности при монтаже. Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело и задержала трёх должностных лиц. Ущерб оценивался в 2,7 млрд сумов.

Корреспондент телеканала Zo’r TV Нурзодбек Вохидов и оператор Сардорбек Юлдошев 14 августа подверглись избиению, когда пытались снять репортаж об обрушении перекрытий.

Суд признал экс-сотрудника треста «Куприккурилиш» Нодира Эшниёзова виновным по пунктам «а, г» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана (хулиганство, совершённое повторно или опасным рецидивистом; связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение / наказывается ограничением свободы от трёх до пяти лет либо лишением свободы от трёх до пяти лет) и первоначально назначил 4 года лишения свободы. Но судья Нилуфар Дадабаева решила применить статью об условном осуждении с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, с обвиняемого взыскан ущерб в 23,75 млн сумов в пользу телерадиокомпании Zo’r TV.