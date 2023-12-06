Конституционный суд Узбекистана на заседании 5 декабря обсудил некоторые вопросы, связанные с конституционной законностью в стране.

Обновлённая Конституция теперь имеет прямое действия, независимо от принятия и наличия соответствующих законов и других нормативных документов. В частности, с мая, когда прошёл референдум по основному закону, суды напрямую применили нормы Конституции более чем по 21 тысяче уголовных, административных, гражданских дел и экономических споров.

На заседании отмечалось, что в 2022—2023 годах Конституционный суд изучил обращения и правоприменительную практику по 119 законам и 1384 иным нормативно-правовым актам.

Конституционный суд считает, что с учётом наблюдаемых случаев нарушения прав детей необходимо защитить их от различных форм насилия, повысить в этом отношении ответственность родителей, образовательных учреждений и других ответственных органов, а также дальше совершенствовать законодательство.

«Несмотря на значительное уменьшение случаев несоблюдения гарантий прав собственности, учитывая, что проблемы в этой сфере всё ещё остаются, необходимо повышать правовую культуру органов государственной власти на местах по этим вопросам, формировать абсолютно нетерпимое отношение правоохранительных органов к фактам нарушения прав собственности, а также усилить профилактические меры в этом направлении», — говорится в сообщении.

В регионах наблюдаются случаи, когда предприниматель не может свободно вывозить свою продукцию из области, поэтому от всех ответственных лиц требуется безоговорочное соблюдение конституционных гарантий свободного перемещения товаров и услуг, указали в Конституционном суде.

Cуд отметил, что любая мера правового воздействия должна быть обоснованной, справедливой, необходимой и достаточной для достижения своей цели и не должна ограничивать в необоснованной степени права и свободы граждан, т. е. сверх уровня, позволяющего достичь цели меры правового воздействия.

Для обеспечения принципов соразмерности и достаточности применяемых наказаний предложено пересмотреть некоторые уголовные и административные санкции, финансовые санкции, неустойку (штрафы, пени) и другие меры.

Конституционный суд призвал госорганы упразднить практику представления судами информации о своей деятельности в кенгаши народных депутатов, принимая во внимание, что «это может поставить под угрозу независимость и беспристрастность судов», а также обеспечить принцип разделения властей. Это предложение также содержалось в программе кандидата в президенты Робахон Махмудовой.

Кроме того, Конституционный суд предложил включить требования о возмещении ущерба, причинённого потерпевшим отдельными видами преступлений, прежде всего мошенничеством, как обязательного условия замены осуждённым наказания более мягким.

Члены суда также поддержали разработку концепции развития светского государства. Они считают целесообразным «принять её на уровне закона в качестве общенациональной ценности».

Информация о состоянии конституционной законности в стране направлена палатам Олий Мажлиса и президенту Узбекистана.