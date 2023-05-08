Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал указ о первоочередных мерах по реализации Конституции в новой редакции.

Документ предусматривает ряд задач, «решение которых нельзя откладывать на время реализации Конституции в новой редакции и отмены противоречащих друг другу положений законодательства».

Как мы уже сообщали, с 1 июня отменяется порядок оформления электронных счетов-фактур при проведении p2p-переводов, то есть передачи этих данных налоговым органам, что противоречит статье 41 Конституции о банковской тайне.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев внести законопроект в Законодательную палату Олий Мажлиса, который отменяет закон «О перечне категорий лиц-граждан республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области», принятый в 2011 году. В документе отмечается, что этот закон ограничивает права граждан на свободное передвижение по стране, а также выбор места пребывания и жительства, предусмотренные в статье 32 Конституции.

МВД в течение месяца должно разработать проект указа президента, в котором предусмотрен уведомительный порядок при регистрации граждан по месту их жительства.

Кроме того, с 1 июня отменяются (временные) ограничения режима работы любых объектов розничной торговли и обслуживания — «для полной реализации норм, связанных со свободой предпринимательской деятельности (статьи 65−67 Конституции).

С 1 января 2024 года в целях «полного обеспечения конституционных прав граждан на судебную защиту» вводится порядок, согласно которому госпошлина будет взиматься не с заявителя при обращении в административные суды, а с виновной стороны по результатам рассмотрения дела (статья 55 Конституции).

В течение двух месяцев поручено отменить меры ответственности, возникающие из договорных и иных гражданско-правовых отношений (статья 21 Конституции).

В целях полной реализации конституционных прав граждан на образование от подоходного налога (НДФЛ) освобождаются платежи налогоплательщиков за обучение своего ребёнка в образовательных учреждениях (дошкольных, школьных и высших), независимо от их возраста (статья 50 Конституции).

В двухмесячный срок поручено разработать проект постановления президента, предусматривающий механизмы возмещения ущерба лицам, пострадавшим от преступлений (статья 29).

Указом также поручено до 1 августа разработать порядок введения обязательного медицинского осмотра перед помещением человека в изолятор при применении меры пресечения в виде заключения под стражу — «в целях обеспечения конституционных прав на неприкосновенность частной жизни» (статья 26).

Для привлечения молодых кадров в сферу адвокатуры с 1 сентября 2023 года разрешается допускать к работе помощниками адвокатов в адвокатских конторах студентов выпускных курсов вузов, обучающихся по специальности «юриспруденция» (статья 142).

С 1 сентября граждане Узбекистана до 18 лет смогут бесплатно посещать объекты культурного наследия, в том числе выставки, исторические памятники и святыни, а также государственные музеи.

Конституция Узбекистана в новой редакции вступила в силу с 1 мая. В трёхмесячный срок должна быть утверждена «программа мер по обеспечению реализации социально-экономических обязательств государства», закреплённых в Конституции.