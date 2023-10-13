Предпринимателю из Джизакской области не разрешают вывезти грузовики с семенами хлопчатника из Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Об этом «Газете.uz» сообщил представитель компании Акмал Нуриев, отметив, что это может быть устным распоряжением хокима области Муротжона Азимова.

По его словам, совместное предприятие Paxtakor Sifat Yog' из Пахтакорского района Джизаской области, которое производит хлопковое масло, шрот и шелуху, через биржевые торги заключило контракт с кластерами Chiroqchi-klaster из Чиракчинского района и Kitob Ip Yigiruv из Гузарского района Кашкадарьи на поставку семян хлопчатника на сумму 200 млн сумов.

Акмал Нуриев сообщил, что поставщики загрузили 60 тонн продукции в грузовики, однако машины задержали сотрудники поста ДПС «Умакай», несмотря на наличие всех документов — контракта, товарно-транспортная накладная, сертификата качества продукции (копии документов есть у «Газеты.uz»). Он сказал, что это может быть связано с устным распоряжением хокима области.

«На посту сказали, что машины не пройдут. Представители ОВД заявили, что придут и проведут проверку, но так и не пришли. Когда мы спросили, почему они хотят проверить, они не смогли ответить. Сначала сказали, что хоким области дал устное указание не выпускать грузы, а позже — что это приказ [главы УВД области]. Мы уже провели оплату за товар, но не можем его вывезти», — сказал представитель завода.





На видео, представленном предпринимателем редакции, сотрудник ДПС, представившийся Вахобом Лутфуллаевым, остановил водителя грузовика и приказал ему вернуться назад, не проверив документы. Водитель рассказал, что у него не было возможности развернуться и, чтобы не создавать пробку, он проехал вперёд примерно на 5 метров и остановился на обочине дороги. Сотрудник ДПС обвинил водителя в «неподчинении его законным требованиям».

Кроме того, сотрудник ДПС препятствовал вывозу груза. Однако когда его спросили, «как он может наложить запрет, не проверив грузовых документов», тот начал критиковать действия водителя. Он сообщил, что документы проверят сотрудники ОВД в установленном порядке, а затем пропустят, если «с ними всё в порядке».

«Так нашу машину не пропустили, она осталась на посту. По поводу этой ситуации мы обращались как в органы внутренних дел, так и в президентский портал. Нам позвонили из [Чиракчинского] районного хокимията и сказали, что они не могут решить вопрос, поэтому отправили наше обращение в областной [хокимият], который решает вопрос, но пока нам никто не позвонил», — рассказал Акмал Нуриев.

Он отметил, что из-за ухудшения погоды и начавшегося дождя качество семян хлопчатника испортится, что отразится на продукте завода, а цена упадет.

«Если я покупаю семена за такие деньги и пока везу на завод, всё портится и приходит в негодность, завтра я же окажусь в минусе?! У меня производство простаивает, я должен платить зарплату рабочим. Если завод остановится, они останутся без зарплаты. Я тоже стараюсь продать готовую продукцию, мы видим, как „играет“ рынок каждый день. Мы занимаемся этим бизнесом уже более 10 лет», — сказал представитель завода.

Компания Paxtakor Sifat Yog' работает с октября 2012 года и занимается производством растительного масла из нетрадиционных масличных культур. Уставной фонд компании составляет 2,1 млн долларов.

Не в первый раз

Акмал Нуриев отметил, что компания уже сталкивалась с такой проблемой в декабре 2022 года. Тогда Paxtakor Sifat Yog' не могла вывезти 150 тонн семян хлопчатника через этот же пост «Умакай». По его словам, в этой области у них остаётся ещё 9500 тонн груза на 30 млрд сумов.

«Газета.uz» с просьбой прокомментировать ситуацию обратилась к бизнес-омбудсману, в Комитет по развитию конкуренции и защиты прав потребителей и хокимият Кашкадарьинской области. На данный момент ответил бизнес-омбудсман, который сообщил, что изучает обращение предпринимателя.

В ноябре 2020 года по устному поручению хокимов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей посты дорожно-патрульной службы на границах областей запрещали перевозить семена хлопчатника из одного региона в другой. После вмешательства Антимонопольного комитета ограничения сняли, а против хокимиятов и УВД областей открывали дело.

В январе 2022 года хоким Каттакургана, сенатор Гавхар Алимова пожаловалась на хокима Кашкадарьинской области Муротжона Азимова, который якобы поручил ограничить вывоз 100 тонн семян хлопчатника в Самаркандскую область. В хокимияте Кашкадарьинской области объяснили задержание трёх грузовиков с семенами хлопчатника отсутствием необходимых документов.

Позже хокимият Кашкадарьи сообщил, что поставку семян остановили «из-за технической ошибки поставщика», и заявил, что товар будет доставлен покупателю в течение 10 дней. Антимонопольный комитет изучил ситуацию и заявил, что хокимият нарушил требования статьи 12 закона «О конкуренции». В АМК отмечали, что предприниматель может подать в суд на хокимият и УВД, чтобы покрыть ущерб.