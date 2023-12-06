В рамках продолжающихся рейдов против «уличных банд» правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте ещё несколько человек по подозрению в преступной деятельности.





Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, среди задержанных Бузрук Акмалович Бузруков (131 тысяча подписчиков в Instagram), 1985 года рождения, который подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 277 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

Подозреваемый заключён под стражу. Следствие продолжается.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этого человека или членов группы, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Со 2 декабря в Ташкенте проводятся масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации. За это время были задержаны Саидазиз Сайдалиев, известный по прозвищу «Сайидазиз медгородок», Бахтиёр Кудратуллаев, известный по прозвищу «Бахти Ташкентский» и Достон Халилов.

5 декабря правоохранительные органы Узбекистана задержали предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как «Салимбай». Он привлечён в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконное хранение огнестрельного оружия) и задержан в процессуальном порядке.