Правоохранительные органы Узбекистана проводят доследственную проверку в отношении 73-летнего предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как «Салимбай» и «Салимбойвачча». Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на источник.

С января 2017 года Салим Абдувалиев является заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана и руководителем Ассоциации спортивной борьбы.

Uznews.uz сообщил, что Салим Абдувалиев вечером 1 декабря был задержан спецподразделениями правоохранительных органов.

На данный момент его страница в Instagram (135 тысяч подписчиков) удалена.

Ранее также сообщалось, что первый вице-президент Федерации профессионального бокса Узбекистана Гафур Рахимов находится в розыске. Источник Kun.uz не подтвердил эту информацию.

Гафур Рахимов. Фото: insidethegames.biz.

ГУВД Ташкента ранее заявило о проведении в Ташкенте масштабных рейдов по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД.

На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Саидазиз медгородок». По данным ведомства, он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

Сотрудники правоохранительных органов также задержали в столице Бахтиёра Кудратуллаева, известного по прозвищу «Бахти Ташкентский». Задержаны ещё двое лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере. Им всем грозит до 15 лет лишения свободы.