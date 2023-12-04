В ноябре 2023 года в Узбекистане зарегистрирована инфляция в 1,13%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Это минимальный показатель в ноябре минимум за последние 7 лет (в ноябре 2022 года — 1,34%, 2021 года — 1,22%, 2020 года — 1,53%, 2019 года — 1,73%).

По данным Статагентства, за прошлый месяц продовольственные товары в среднем стали дороже на 1,3%, тогда как непродовольственные товары — на 0,7% (оба показателя — минимум за последние пять лет), а услуги — на 1,5% (как и в 2022 году).

С начала года (за январь-ноябрь) инфляция опустилась до 7,43% (минимум за пять лет). Годовая инфляция (к июлю прошлого года) опустилась до 8,76% — это самый низкий показатель с августа 2016 года (8,6%). Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 10,1%, непродовольственные — на 7,5%, услуги — на 8,3%.

В разрезе отдельных продуктов в ноябре цены на яйца продолжили рост — на 2,9% (в октябре было +10,5%), сахар — на 2%, молоко — 0,2%.

Рис и рисовая сечка стали дешевле на 0,6%, пшеничная мука — на 0,8%, говядина — на 0,2%, подсолнечное масло — на 0,5%.

Среди овощей и фруктов больше всего в прошлом месяце подорожали огурцы — на 81,8%, помидоры — на 69,7%, гранат — на 63,3%, арбузы — на 35%, баклажаны — на 30,8%, болгарский перец — на 27,5%, бананы — на 1,8%.

Картофель подешевел на 3%, лук — на 7,1%, лимоны — на 12,8%, капуста — на 19,8%, морковь — на 25,7%.

Цены на алкоголь за месяц поднялись на 0,5% (за год — на 9,6%), табачные изделия — на 1% (11,9%).

Рост цен на отдельные овощи и фрукты за год.



В ноябре решением местных органов власти было утверждено повышение тарифов на услуги холодного водоснабжения и канализации в Самаркандской, Ферганской и Хорезмской областях. С учётом доли указанных регионов в структуре общих потребительских расходов населения на холодное водоснабжение и канализацию в среднем по республике за месяц составило 12,1%.

Внедрение дифференцированных тарифов на услуги электроснабжения отразилось на величине инфляции по этому виду услуг. На фоне стабильности тарифов для абонентов с потреблением до 1000 кВт внедрены повышенные ставки для абонентов с более высоким потреблением. При расчёте была учтена доля абонентов по каждой категории потребления, в связи с чем рост цен на электроэнергию в среднем составил 2,2%.





Бензин продолжил рост — на 5% в ноябре (в октябре — 4,1%, сентябре — 2,3%, августе — 4,2%, в июле — 2%), а с начала года рост составил 15,3%. Пропан за месяц подорожал на 7,7%, а с начала года — на 23,1%. Цены на метан в прошлом месяце не изменились, но с января они выросли на 22,3%.

Услуги такси подорожали на 2,1% за месяц (11,3%), железнодорожный транспорт — на 27,9% (31,4%), воздушный транспорт — 1,5% (17,9%).

На фоне этого также выросли цены на услугу по перевозке товаров — 3,5%.

В ноябре готовая пища в кафе подорожала практически во всех регионах страны в пределах 1,3−6,3%, столовых — в пределах 1,2−5,9%, заведениях быстрого питания — в диапазоне 0,6−4,6%.