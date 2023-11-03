В октябре 2023 года в Узбекистане зарегистрирована рекордно низкая за последние пять лет инфляция в 1,04%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Это самый высокий показатель минимум за последние 7 лет (октябрь 2016 года — 1,4%, 2017 года — 1,2%, 2018 года — 1,3%, 2019 года — 1,54%, 2020 года — 1,44%, 2021 года — 1,31%, 2022 года — 1,24%).





По данным агентства, продовольственные товары за прошлый месяц в среднем стали дороже на 1,3% (в сентябре — 1,8%), непродовольственные товары — на 1% (1%), а услуги — на 0,7% (0,6%).

С начала года (за январь-октябрь) инфляция выросла до 6,23% (минимальный показатель за последние минимум пять лет), годовая инфляция (к октябрю прошлого года) замедлилась и опустилась до 8,98% (в сентябре — 9,19%). Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 10,9% (это минимум за последние пять лет, а в прошлом году было 15,9%), непродовольственные — на 7,7% (тоже минимум, было 10,7%), услуги — на 7,5% (7,5%).

В разрезе отдельных товаров в октябре цены на яйца продолжили резкий рост — на 10,5% (в годовом выражении — 22,5%), молоко — на 1,1% (17,7%), говядина — на 1,1% (11,9%), баранина — 0,9% (11,6%).

Мука, в сентябре резко подорожавшая на фоне сообщений о приостановке поставок из Казахстана на 15,7%, в октябре стала дешевле на 1,6%.

Рис и рисовая сечка стали дешевле на 0,5% (но за год подорожали на 43,8%), подсолнечное масло — на 0,8% (-19,5%), сахар — на 0,2% (+3,1%).





Среди овощей и фруктов больше всего в прошлом месяце подорожали помидоры — на 77%, баклажаны — на 42,8%, огурцы — на 25,8%, болгарский перец — на 25,8%, бананы — на 12,1%, виноград — на 11,5%, яблоки — на 7%.

В годовом выражении цены на лимоны повысились почти в два раза, гранат — на 67,7%, капуста — 60,5%, виноград — на 42,9%, морковь — на 33,3%.

Алкогольные напитки подорожали на 1,1% (за год — на 10,5%), табачные изделия — на 0,4% (+12,6%).





В октябре на 3,9% повысились цены на услуги на водоснабжение и другие услуги, связанные с содержанием жилых помещений. Несмотря на повышение цен на электричество, газ и другие виды топлива с 1 октября, но в официальной статистике это не было отражено (0%).

На фоне повышения цен на энергоресурсы подорожали услуги пассажирского транспорта (2,7%) и перевозка товаров (2,6%). Эксплуатация личных авто стала дороже на 4,9%.

В октябре, как и в предыдущие месяцы, поднялись цены на бензин — в среднем по стране на 4,1% (в сентябре — 2,3%, в августе — 4,2%, в июле — 2%). Цены на пропан повысились на 3,6% (в сентябре — 2,4%), метан — на 12,6% (2,9%).

Услуги общественного питания в прошлом месяце подорожали во всех регионах в среднем от 0,5% до 3,9%.

«Кажется, сломался термометр»

По словам экономиста Миркомила Холбоева, несколько дней назад он предполагал, что к концу года годовая инфляция может достичь верхней границы целевого показателя Центрального банка (выше 9,5%).

«Но мы видим из официальных цифр, что в этом году мы научились „победить“ инфляцию. То есть я даже не мог представить объявления такого медленного роста уровня цен в октябре. По данным октября нетрудно сделать вывод, что даже в последние два месяца года официальная инфляция не будет существенно отклоняться от прошлогодних показателей, даже если она будет немного ниже, я уже не удивлюсь», — сказал он.

Эксперт ожидает, что годовая инфляция по итогам года может составить в диапазоне 8,7−9,2%. «Я думаю, что наш термометр, показывающий температуру нашей экономики, давно сломался», — заявил Холбоев.