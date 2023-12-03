Масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации и пресечению преступности проводятся и в других регионах Узбекистана в рамках акции «ударные 40 дней».

Первые сообщения об этой акции появились 21 ноября. Судя по названию мероприятия, оно продлится до 31 декабря — до празднования Нового года.

Правоохранительные органы Ферганской области в рамках «ударных 40 дней» провели совместные оперативно-розыскные профилактические мероприятия по адресам проживания 248 лиц, «имеющих положение в криминогенной среде».

Кроме того, проведены 106 мероприятий по выявлению правонарушений со стороны лиц, склонных к совершению преступлений, что позволило раскрыть 66 преступлений, говорится в сообщении.

В результате изъято 4,75 кг наркотических средств, 78 психотропных и сильнодействующих веществ, 41 оружие, боеприпасы и предметы, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, а также 45 компьютеров, телефонов и религиозной литературы.

Правоохранительные органы задержали 37 разыскиваемых лиц, совершивших преступления и скрывшихся от суда и следствия.

Кроме того, во время спецмероприятий задержаны 22 человека, которые «были частью банд и совершали хулиганство, их деятельность была прекращена».

«Например, 22 ноября в Алтыарыкском районе области произошёл конфликт между представителями двух банд А. Рустамова и Т. Мирзарахимова. В ходе оперативных мероприятий были задержаны 15 членов группировки и их сторонников, им была обеспечена неотвратимость наказания», — говорится в сообщении.

27 ноября Хумоюн Тухтамуродов (1,3 млн подписчиков в Instagram, известен по прозвищу «Борз»), занимающийся смешанными единоборствами, «стремился к созданию банды, собрал вокруг себя людей, которые оказывали негативное влияние на оперативную обстановку, нанёс телесные повреждения двум людям в Коканде» и был задержан после того, как скрылся с места происшествия, заявили в УВД области.

Кроме того, в Фергане был задержан на месте преступления и передан следственным органам А. Мамиров, «который возглавлял организованную группу и осуществлял вымогательство у граждан и другие способы присвоения имущества».

Как сообщалось ранее, в Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД столицы.

На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Сайидазиз медгородок». По данным ведомства, он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

3 декабря ГУВД сообщило о задержании Бахтиёра Кудратуллаева, известного по прозвищу «Бахти Ташкентский», и ещё двух лиц, подозреваемых в вымогательство в особо крупном размере.

МВД ранее сообщило о проведении акции «ударные 40 дней» в Сырдарьинской, Хорезмской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Бухарской и других областях.