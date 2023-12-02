Переход национального межбанковского процессингового центра Humo на баланс Агентства по управлению государственными активами (АУГА) не связан с планами по приватизации, заявили «Газете.uz» в пресс-службе Госактива.

Постановлением президента от 30 ноября госдоля (100%) в платёжной системе Humo, которая сейчас принадлежит Главному центру информатизации Центрального банка, передаётся в АУГА.

В Госактиве заявили, что по статье 12 закона «Об управлении государственным имуществом», которое вступило в силу 9 марта этого года, не допускается, чтобы предприятия с участием государства одновременно выполняли функции как собственника, так и регулятора. То есть в данном случае Центробанк является регулятором банковского рынка и конечным владельцем Humo, что приводит к потенциальному конфликту интересов, отметили в агентстве.

«Данное положение устраняется путём передачи функций собственника от государственного органа Агентству госактивов или ликвидации этого предприятия либо передачи функций регулятора от этого государственного органа другому государственному органу», — отметили в АУГА.

Сейчас для исполнения требований закона госдоли хозяйственных обществ, находящихся в ведении других министерств и ведомств, передаются Агентству госактивов как уполномоченному органу.

Согласно статье 22 этого закона, Агентство по управлению госактивами является уполномоченным госорганом в области управления госимуществом и реализует единую государственную политику в этой области.

Национальная платёжная система была создана в сентябре 2018 года. Тогда отмечалось, что отсутствие государственного процессингового центра по обработке розничных платежей снижает уровень безопасности национальной платёжной системы, не позволяет обеспечить единую интеграцию платёжной инфраструктуры и приводит к доминированию одной монопольной системы.

Humo появился после крупного программного сбоя у единственного на тот момент процессингового центра Uzcard, который является частной структурой.

Глава Humo Шухрат Курбанов объяснял, что цель децентрализации платёжной системы — не дать никому монополизировать рынок, а, напротив, дать возможность банкам становиться самостоятельными.