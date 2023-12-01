Национальный межбанковский процессинговый центр Humo переходит под юрисдикцию Агентства по управлению государственными активами (АУГА). Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 30 ноября о мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции и борьбы с цифровыми правонарушениями.

Документом госдоля (100%) в платёжной системе Humo, которая сейчас принадлежит Главному центру информатизации Центрального банка, передаётся в АУГА. Цель этого решения не поясняется.

В постановлении отмечается, что за последнее время увеличились случаи кражи и мошенничества с использованием банковских карт, что свидетельствует «о недостаточности цифровой финансовой грамотности населения и квалификации сотрудников правоохранительных органов, об отсутствии современных систем предупреждения правонарушений в банках и платёжных организациях, у операторов платёжных систем (Humo, Uzcard и Qulay Pul — ред.)».

«Газета.uz» направила запросы в Центробанк и Humo. Документ также не был опубликован на общественное обсуждение.

Национальная платёжная система была создана в сентябре 2018 года. Тогда отмечалось, что отсутствие государственного процессингового центра по обработке розничных платежей снижает уровень безопасности национальной платёжной системы, не позволяет обеспечить единую интеграцию платёжной инфраструктуры и приводит к доминированию одной монопольной системы.

Humo появился после крупного программного сбоя у единственного на тот момент процессингового центра Uzcard, который является частной структурой.

Глава Humo Шухрат Курбанов объяснял, что цель децентрализации платёжной системы — не дать никому монополизировать рынок, а, напротив, дать возможность банкам становиться самостоятельными.