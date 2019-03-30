28 марта на международном финансово-банковском форуме в Ташкенте прошла официальная презентация Национального межбанковского процессингового центра Humo. Директор НМПЦ Шухрат Курбанов рассказал «Газете.uz» о том, что предлагает национальная платежная система, чем она будет отличаться от Uzcard и как будет децентрализован рынок процессинга операций.

Запуск

По запуску платежной системы Humo есть установленная дорожная карта, по которой к концу 2019 года мы должны покрыть своей инфраструктурой всю республику. Но мы решили пойти немного другим путем и не делать точечные установки по всей стране, а идти поэтапно по всем регионам, начиная с Ташкента. В апреле мы планируем покрыть весь Ташкент, а это порядка 50 тысяч терминалов. Мы совместно с банками уже начали установку 15 тысяч терминалов. Когда в апреле наберется критическая масса терминалов, мы начнем эмиссию карт. Пилотная эмиссия новых карт будет уже в начале апреля. К системе уже подключены 28 из 29 банков. Завершаем работы с новым «Пойтахт банк"ом, который вскоре тоже подключится.

Терминалы с бесконтактным интерфейсом

При запуске новой карточной системы приходится решать главный вопрос: что раньше — выпуск карт или установка терминалов? Чтобы начать выдачу карт, нужны терминалы. А для того, чтобы торговые точки поставили терминалы, должны быть карты. Мы проходили уже подобное, когда у людей были карты, а терминалы их не принимали. Чтобы избежать этого, мы решили начать с установки современных терминалов. Все терминалы, как и все наши карты, имеют бесконтактный интерфейс, то есть вы можете оплачивать одним лишь прикосновением к терминалу. Значит убирается контакт кассира с картой, как и необходимость озвучивать ПИН-код. С точки зрения безопасности оплата все равно будет требовать ввода ПИН-кода, поэтому мы снабдили все наши стационарные терминалы выносным ПИН-падом (клавиатурой). Это делается для того, чтобы люди перестали передавать свои карты кассирам и озвучивать им свой ПИН-код. Будучи частью государственной системы, мы заинтересованы в повышении финансовой грамотности населения.

«Беспиновая» оплата





Наша система позволяет осуществлять оплату без ввода ПИН-кода. Мы планируем внедрить «беспиновые» транзакции, то есть оплату без необходимости вводить ПИН-код при оплате небольших сумм. Это удобно, быстро, но ограничено небольшими платежами. Но понятие небольших платежей у нас и на Западе отличается. Международные платежные системы могут сделать оплату без ПИН-кода, например, до 50 долларов. Но у нас это уже не небольшая сумма и есть риски с точки зрения мошенничества. Поэтому на первом этапе введение ПИН-кода не будет требоваться при совершении покупок до 50 тысяч сумов. В целях защиты средств картодержателей после двух «беспиновых» транзакций третья транзакция обязательно должна быть с использованием ПИН-кода.

В первую очередь, такого рода «беспиновые» бесконтактные платежи рассчитаны на общественный транспорт — метро, автобусы. Во-вторых, в торговых центрах большая проходимость. Там требуется быстрый расчет, например, в праздники. Сейчас мы интегрируем терминалы с кассами. Это значит, что сумма покупки появится не только на экране кассы, но и на терминале. С кассира снимается функция работы с терминалами. Это не только ускорит их работу, но и устранит проблему с ошибками при введении суммы кассирами.

Кроме ограничения суммы в системе Humo внедряется антифрод система (борьба с мошенничеством — ред.), которая позволяет отслеживать подозрительные транзакции. Если какой-то терминал постоянно проводит беспиновые транзакции, или много жалоб по возврату сумм, то сразу возникает вопрос. Мы их отслеживаем и даем информацию банкам.

Децентрализация системы

Еще одна озвученная цель — децентрализация. Всегда есть риск того, что какая либо из платежных систем может работать с проблемами или вообще не работать. Единственный гарантированный способ сократить вероятность такого рода перебоев в системе — децентрализовать платежную систему. Мы хотим в течение двух лет все операции по обслуживанию транзакций передать банкам. То есть если на начальном этапе терминалы и карты будут подключены к Национальному банковскому процессинговому центру, то в течение двух лет мы хотим перевести их под полный контроль банков. Тогда не будет единой точки отказа, и даже если у какого-то из банков будут технические проблемы, это никоим образом не повлияет на всю остальную систему, и даже в этом случае будет возможность прийти в свой банк и снять нужную сумму с карты.

Цель децентрализации — не дать никому монополизировать рынок, а наоборот дать возможность банкам становиться самостоятельными. А это приводит к внутренней конкуренции. И каждый банк становится мини-процессингом, который обслуживает Humo. Он сам определяет, какие терминалы у него будут, какие карты, какие продукты — кредитные, овердрафтные. Это мы все прописали в дорожной карте.

Humo будет заниматься лишь межбанковским клирингом — это когда карта одного банка обслуживается в терминале другого банка. Мы будем обеспечивать взаимодействие банков. Также предусмотрено, чтобы все внутристрановые транзакции по международным платежным системам оставались в стране. И мы смогли договориться об этом с международными платежными системами. Это необходимо с точки зрения обеспечения национальной информационной безопасности, а это позволит удешевить операции по обработке карточных платежей для банков, а в конечном счете и для торговых точек.

Платежи в общественном транспорте

Мы совместно с представителями одного из банков встречались с руководством метрополитена. Показывали наши технологии. Первый вариант — это когда на карту зачисляются и снимаются количество поездок, второй — каждый раз проводить финансовые транзакции, то есть просто платить каждый раз при проходе. Технически мы можем сделать и первое, и второе. С точки зрения оплаты, мы уже хотим в ближайшее время при участии одного из банков и Ташкентского метрополитена показать, что это можно осуществить без финансовых вложений в проект со стороны метрополитена. Это будут специальные NFC-ридеры, которые будут устанавливаться на турникет — при касании картой будет сниматься фиксированная стоимость проезда. Более того, по требованию метро мы можем разделять карты на категории — со студентов и пенсионеров брать меньше. Также мы можем делиться аналитикой — давать метрополитену подробную информацию в разрезе людей, оплативших в метро картами Humo.

Интеграция с международными платежными системами

27 марта в Центральном банке на встрече с MasterCard подписан меморандум о взаимном развитии. Речь идет о том, что MasterCard готов помогать рынку Узбекистана становиться. Но при этом это не означает, что эта компания получает монопольные права. Это лишь желание MasterCard помочь Узбекистану подняться на тот уровень, который мы должны были достигнуть несколько лет назад — это бесконтактные платежи, платежи через QR-код. MasterCard готов привлечь в страну и GooglePay, и ApplePay, и Samsung Pay. Есть возможность сделать это уже в этом году. У них есть такой опыт в России и Казахстане.

Параллельно мы работаем с Visa и UnionPay, почти завершаем интеграцию. Это означает, что более 200 тысяч терминалов, которые будут установлены до конца года в Узбекистане, будут принимать Visa, MasterCard, UnionPay и Humo. Уже в апреле мы обеспечим эквайринг Visa и MasterCard. Эта интеграция уже завершается. В апреле у большинства банков будут терминалы, которые принимают все четыре системы.

Безналичные платежи — возможность заработать

Надо понимать, что НМПЦ выступает в качестве оператора системы. У нас иногда путают систему и оператора. Система Humo — платежная система, которая включает в себя все банки. А НМПЦ всего лишь оператор. Если один из банков захочет делать кобейджинговые карты (совместная карта двух платежных систем — ред.), мы поможем с этим. Но у нас не стоит цель перевести всех на кобейдж. Наша цель — создать правильную современную инфраструктуру. У нас проблема в том, что торговые точки не сильно заинтересованы ставить терминал, потому что он им ничего не дает кроме обычной оплаты картой. Люди тоже не очень готовы платить картами. Во всем мире, платя картами, вы зарабатываете на этом. Нет комиссии, есть кэшбеки, лояльность, мили и т. д. Торговые точки тоже могут зарабатывать, принимаю оплату через терминал в контексте того, что есть совместные банковские продукты.

Один из наших банков, например, запустил проект с «Узбекистон хаво йуллари». Такие вещи будут повсеместными. Если до сегодняшнего дня не смогли это сделать, наверное, были какие-то объективные причины, которые не зависели от банков. Мы готовы в течение года давать банкам такие возможности.

Отличия Humo от Uzcard

Конкуренция — всегда хорошо. У людей, у банков должен быть выбор, с кем работать, какие карты брать. Когда две системы, они начинают соревноваться, предлагать что-то новое, внедрять инновации. Мы приветствуем конкуренцию и не хотим собой заменить кого-либо. Но мы отличаемся подходом — мы заинтересованы в том, чтобы банки вовлеклись в этот процесс, чтобы они не ждали, что им кто-то сверху что-то сделает. Следующая вещь — современная бесконтактная инфраструктура. Все карты изначально бесконтактные. Почему этим занялось государство? Потому что создание инфраструктуры всегда дорого. Ее может создавать либо государство, либо банки имеющие большие ресурсы.

Например, Узнацбанк может создать такую инфраструктуру, но это будет ее инфраструктура, под свои задачи, а если это делает государство — то оно может создать инфраструктуру и дать доступ всем банкам — крупным и малым, мобильным платежным системам, системам электронных денег (после выхода нового закона о платежах и платежных системах) и так далее. Именно так обеспечивается справедливый доступ к инфраструктуре.

Шухрат Курбанов ранее возглавлял Единый международный процессинговый центр GlobUz, который практически не функционирует с марта 2018 года.