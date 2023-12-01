Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) станет регулятором рынка электронной коммерции и сферы организации лотерей и букмекерской деятельности. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 30 ноября.

НАПП передаются задачи, функции и полномочия в сфере регулирования и развития электронной коммерции (сейчас эти занимаются Министерство цифровых технологий, Министерство инвестиций, промышленности и торговли) и сфере регулирования деятельности по организации лотерей и букмекерской деятельности (Министерство экономики и финансов).

Агентство займётся изучением и анализом методологии всех торговых онлайн-платформ, чтобы внедрить гарантии имущественных интересов продавцов и покупателей.

Кроме того, НАПП определит разрешительные процедуры по работе цифровых маркетплейсов, а затем ему поручено принять «действенные меры вплоть до ограничения их работы», если они осуществляют противозаконную деятельность через EPOS-терминалы банков.

Планируется также утвердить единый механизм, как наказывать тех, кто организует электронную торговлю в соцсетях без соблюдения установленных требований. Рабочая группа из представителей налоговых органов, министерств и ведомств будет выявлять такие факты в соцсетях и онлайн-платформах.

Среди населения проведут разъяснительную работу о том, что при использовании площадок нелегальной торговли в соцсетях имущественные права продавцов и покупателей не гарантированы.

НАПП также сможет направлять запрос в Агентство информации и массовых коммуникаций включить сайты, предоставляющие возможность незаконного участия в азартных играх и осуществления операций движения капитала, в реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Узбекистана.

Кроме того, банки будут запрещать перевод денег получателям за пределами Узбекистана, если информация о коде операции или другие идентификаторы указывают на то, что они проводят операции движения капитала, занимаются организацией и проведением азартных игр (онлайн-казино и лотереи).

Как мы сообщали ранее, для пресечения краж и мошенничества Центральный банк получил право требовать блокировки банковских карт и счетов при сомнительных операциях. Банки и платёжные организации начнут внедрять антифрод-системы и контролировать крупные p2p-переводы.

Для повышения безопасности мобильных приложений банков и платёжных систем планируется ограничить новым зарегистрировавшимся пользователям перевод денег на срок до 1 часа. Владельцы аккаунтов будут получать SMS-сообщения о входе в свой профиль.