Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 30 ноября определил меры по внедрению антифрод-системы (для борьбы с мошенничеством) в банках, платёжных организациях и у операторов платёжных систем.

«Дорожной картой» в 2024—2025 годах планируется внедрение транзакционной антифрод-системы у операторов платёжных систем и централизованной антифрод-системы в Центральном банке для использования «сессионных антифрод-систем в банках и платёжных организациях».

Кроме того, предусмотрено внедрение идентификации клиентов в Центробанке с использованием современной системы биометрической идентификации, а также внедрение в этих финансовых организациях системы идентификации данных через SIM-карты, IMEI-код мобильного устройства и интернета (роуминга).

Для повышения уровня безопасности мобильных приложений банков и платёжных систем планируется ограничить новым зарегистрировавшимся пользователям на срок до 1 часа перевод денег. Пользователи также будут незамедлительно получать SMS-сообщение о входе в его профиль. Намечено собирать данные IMEI, IMSI, DeviceID и другой дополнительной информации о мобильном устройстве.

«Дорожной картой» предлагается внедрение механизма защиты разового пароля (one time password), получаемого пользователем через SMS-сообщений, а также блокировать и принимать другие меры по обращения о случаях кражи денег с карт.

Также планируется внедрение современных программ отслеживания и мониторинга распространения (утечки) данных банковских карт в интернете.

Как мы сообщали ранее, для пресечения краж и мошенничества Центральный банк получил право требовать блокировки банковских карт и счетов при сомнительных операциях. Банки и платёжные организации начнут внедрять антифрод-системы и контролировать крупные p2p-переводы.

Напомним, утром 11 ноября некоторые узбекистанцы не досчитались денег на банковских картах. Неизвестные сняли с них по несколько десятков миллионов сумов, обойдя защиту из SMS-кодов. ЦБ и Humo тогда опровергли взлом хакерами одного из банков страны. В Universalbank сообщили, что с обращениями о краже средств с их карт обратились 7 человек.