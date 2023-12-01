Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал постановление о мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции и борьбы с цифровыми правонарушениями.

Согласно документу, в последнее время увеличились случаи кражи или мошенничества с использованием банковских карт, что свидетельствует «о недостаточности цифровой финансовой грамотности населения и квалификации сотрудников правоохранительных органов, об отсутствии современных систем предупреждения правонарушений в банках и платёжных организациях, у операторов платёжных систем» (Humo, Uzcard и Qulay Pul).

Для своевременного пресечения краж, мошенничества и других правонарушений Центральный банк получает полномочия направлять обязательные указания банкам, операторам платёжных систем и платёжным организациям о временном ограничении использования на срок до трёх дней банковских карт, банковских счетов и счетов на мобильных приложениях в случае осуществления сомнительных (фрод) операций, связанных с банковскими картами.

Центральному банку в месячный срок поручено разработать и утвердить комплекс мер, предусматривающих:

совершенствование методов технической защиты при оказании гражданам онлайн-услуг банками, операторами платёжных систем и платёжными организациями, внедрение антифрод-систем (комплекс мер, позволяющих оценить банковские или интернет-транзакции на степень вероятности мошенничества), автоматизацию контроля осуществлённых подряд трёх и более переводов, внедрение механизмов контроля использования банковских карт и проведения денежных переводов между физическими лицами в крупном размере (p2p-переводы) с использованием дополнительных биометрических и иных мер защиты;

(p2p-переводы) с использованием дополнительных биометрических и иных мер защиты; повышение цифровой финансовой грамотности населения по предупреждению современных угроз, в частности незаконных операций с банковскими картами (их реквизитами), в том числе через электронные платёжные системы.

Кроме того, теперь при наличии сведений об определении кода операции или иных идентификаторов платёжной системы, которые указывают, что получатель денежных средств организует и проводит азартные игры, а также операции движения капитала, банки будут запрещать трансграничные переводы с помощью банковских карт в пользу получателей средств, находящихся за пределами Узбекистана.

Генеральная прокуратура совместно с Верховным судом, МВД, НАПП, СГБ, Министерством юстиции, Министерством цифровых технологий в трёхмесячный срок должны внести предложения о поправках в законодательство, предусматривающих совершенствование уголовных и уголовно-процессуальных основ установления места и способа совершения цифровых преступлений, а также порядка выявления, сбора, проверки, экспертизы, учёта и хранения электронных (цифровых) доказательств.

МВД вместе с другими правоохранительными органами поручено в трёхмесячный срок утвердить методику расследования преступлений, совершённых через ИКТ.