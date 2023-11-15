Председатель наблюдательного совета Universalbank Анвар Ирчаев в беседе с «Газетой.uz» прокомментировал заявления о незаконном снятии средств с карт пользователей.

По его словам, на данный момент в банк и правоохранительные органы обратились 7 человек с заявлениями о краже средств на картах.

«По нашим данным, украли около 300 млн сумов. Потому что остальные около 200 млн были задержаны антифрод-системой в банке (комплекс мер, позволяющих оценить банковские или интернет-транзакции на степень вероятности мошенничества — ред.). Сообщения о миллиардах сумов не соответствуют правде», — подчеркнул он.

Председатель набсовета банка уточнил, что деньги были украдены путём p2p-перевода, то есть путём перевода средств с карты Humo одного физлица на карту другого.

«Мы сейчас идентифицируем людей, на чьи карты были отправлены деньги, поскольку все карты имеют фамилию, имя, отчество человека. Правоохранительные органы дадут правовую оценку их действиям», — отметил он.

Анвар Ирчаев указал на наличие проблем в системах, из-за которых «мошенникам удалось получить доступ к SMS-сообщениям и обойти идентификацию пользователей». Он уточнил, что SMS рассылаются не банком, а отдельным оператором, а идентификация пользователей проходит через ONE ID (единая система идентификации).

Он заверил, что денежные средства пользователей будут восстановлены. «Мы, естественно, восстановим деньги, в этом никаких сомнений не должно быть. Просим всех обращаться либо к нам в банк на улице Афросиаб, 14, либо в отдел кибербезопасности ГУВД Ташкента… Как только мы получим решение органов и оценку этой ситуации, мы эти деньги возместим», — заявил глава банка.

Анвар Ирчаев также указал на распространение недостоверных сообщений о ситуации в сети анонимными пользователями или лицами под несуществующими именами.

Директор Национального межбанковского процессингового центра (Humo) Шухратбек Курбанов также прокомментировал ситуацию «Газете.uz».

Он указал, что 14 ноября в ряде Telegram-каналов появились сообщения примерно одинакового текста «проверьте ваши карты, хакеры взломали карты Humo одного из банков». Данное сообщение привело к паническим настроениям со стороны многих клиентов, которые стали обращаться в call-центры организации за разъяснениями. В связи с этим НМПЦ ранее опубликовал опровержение.

«В то же время, в субботу утром, в группе Потребитель.уз было опубликовано сообщение от пользователя, что с её карты исчезли средства, которые были сняты с помощью виртуального терминала „Универсалбанка“. Проверка показала, что такого клиента в базе Humo не числится, связавшись с клиентом была получена информация, что карта на самом деле принадлежит другому человеку. Клиенту было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы, а для подробных разбирательств данные клиента были переданы в Universalbank», — заявил он.

По его словам, НМПЦ, как и все операторы платёжных систем как Uzcard, Visa, Mastercard и другие, напрямую не оказывает услуги клиентам, в том числе и в части их идентификации. Услуги оказываются банками и лицензированными платёжными организациями через свои мобильные приложения.

«Уверены, что правоохранительные органы разберутся, были ли соблюдены все действия по идентификации клиентов, включая отправку и корректное введение одноразовых СМС-кодов на номер, привязанный к карте, и помогут клиентам вернуть их средства. Ещё раз напоминаем, что НМПЦ как оператор платёжной системы гарантирует, что взломов платёжной системы HUMO не было и быть не может», — подчеркнул Шухратбек Курбанов.