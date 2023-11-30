Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 29 ноября обсудил меры по сокращению расходов при доставке воды в Узбекистане.

По данным пресс-службы главы государства, сегодня на поставляемый кластерам и фермерам 1 кубометр воды в среднем расходуется 212 сумов, однако это в 2−3 раза дороже в Бухаре, Кашкадарье и Намангане.

Вместе с тем, 63% водных расходов приходятся на насосные станции. В частности, для полива в год расходуется 7 миллиардов кВт·ч электроэнергии. Так как 80% водных насосов устарели, расход энергии высокий.

Глава государства отметил, что самым правильным путём сокращения расходов и повышения эффективности являются модернизация насосов и передача их управления в частное партнерство.

В этом направлении уже реализуется несколько проектов. Поставлена задача по ускорению этой работы, и при участии международных финансовых организаций нужно обновить 95 насосных станций, и в начале следующего года объявить тендер по ещё 118 насосным станциям. Сообщается, что иностранные компании выдвинули инициативу по принятию в управление 268 насосов.

Ожидается, что в целом благодаря эти мерам в будущем году расходы на питание насосов можно сократить на 300 миллионов кВт·ч, а за следующие три года — на 1,5 миллиарда кВт·ч.

Министерству водного хозяйства поручено вместе с международными финансовыми организациями разработать программу на три года по модернизации насосов. Даны указания по внедрению современного управления в сфере, ведению учёта воды.

Министр водного хозяйства Шавкат Хамраев заявил, что недавно 300 насосов переданы частным компаниям, ещё свыше 200 насосов перейдёт в управление частных партнёров в 2024 году.

В апреле этого года президент раскритиковал энергозатратность поливных насосных станций, ежегодно получающих 500 млн долларов субсидий, и поручил передать 300 насосов в управление бизнесу, а также начать накапливать селевые воды. В одном районе Джизакской области планируют внедрить трубопроводную систему орошения.