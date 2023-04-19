Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 апреля провёл совещание по обсуждению проектов в водном хозяйстве.

Проанализированы четыре основные проблемы в сфере управления водными ресурсами — потери воды в каналах, высокая энергозатратность насосных станций, ограниченность запасов воды и недостаточный уровень внедрения водосберегающих технологий.

По данным телеканала «Узбекистан 24», на орошение 1 га посевных земель используется 10,7 тысячи кубометров воды, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 6000−7000 кубометров.

Из-за низкого коэффициента полезного действия каналов и больших потерь воды во внутренних сетях сельское хозяйство недополучает 4,8 млрд долларов в год, сообщила пресс-служба президента.

В связи с этим планируется в качестве эксперимента внедрить трубопроводную систему орошения в Пахтакорском районе Джизакской области. Глава государства поручил председателю правления «Агробанка» Рустаму Маматкулову привлечь 10 млрд сумов для «научной поддержки проекта».

Глава государства, заслушав предложения инициатора этого проекта, поддержал инициативу и подчеркнул необходимость проведения аналогичных работ и в Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской областях, где самые высокие расходы на водоснабжение.

Он поручил принять меры по сокращению затрат в рамках проекта, применив научный подход, разработать двухлетнюю программу внедрения «закрытой» трубопроводной системы орошения.

Вода на отдалённые поля доставляется с помощью насосных станций. Большинство из них устарели и потребляют много энергии. Ни одна крупная насосная станция все ещё не переведена на альтернативные источники энергии, хотя ежегодно получает субсидии 5,7 трлн сумов (почти 500 млн долларов) на их электроснабжение, говорилось на совещании.

Многие предприниматели заинтересованы в этом, однако их перспективные проекты не реализуются, так как отсутствуют чёткие условия. В итоге на питание насосов тратятся большие средства из бюджета.

Шавкат Мирзиёев дал указания министру водного хозяйства Шавкату Хамраеву совместно с хокимами областей по передаче 300 насосных станций в управление предпринимателям на условиях частного партнёрства и внедрению альтернативных источников энергии. К этому будут привлечены учёные Ташкентского ирригационного института, эффективные проекты получат кредиты от «Агробанка» на льготных условиях.

Президент отметил, что каждый год 1 миллиард кубометров селевых вод «утекает зря».

«Если мы научимся накапливать селевые воды в малых резервуарах, то появится возможность орошения дополнительно 100 тысяч га земли и улучшения водоснабжения на 500 тысяч га. Предприниматели выдвинули инициативы по созданию резерва в 150 миллионов кубометров воды в 18 регионах, где есть потенциал для накапливания воды», — сказал он.

На эти проекты планируется привлечь 100 млн долларов. Земли, введённые в оборот в результате орошения накопленной водой, будут предоставлены предпринимателям, создавшим резервуары, в безвозмездное пользование на длительный срок.

Сегодня лазерными технологиями нивелированы 450 тысяч га или 15% орошаемых площадей. Если эти площади увеличить вдвое, то будет сэкономлено ещё 900 млн кубометров воды, а на дополнительных 200 тысячах гектаров будет улучшено водоснабжение.

В связи с этим в 2023 году планируется доставить 1000 лазерных нивелиров (оптический прибор для разметки земли), чтобы кластеры наладили услуги лазерной нивелировки для фермеров.

За последние годы на 400 тысячах га внедрены технологии капельного и дождевального орошения. В этом году работы начаты ещё на 80 тысячах гектаров.

Для стимулирования внедрения этих технологий в соответствии с постановлением, подписанным 1 апреля, размер субсидии на каждый гектар зерновых и овощных полей, на которых внедрена водосберегающая система, увеличен с 1 млн сумов до 8 млн сумов. Ставка банковского кредита для фермеров была установлена на уровне 17%.

Отмечена важность доведения этих возможностей до аграриев и предоставления им финансовой поддержки. Поставлена задача создать отдельный центр по формированию новых водосберегающих проектов при «Агробанке» и привлечению квалифицированных специалистов из-за рубежа.