Узбекистан не снимает с повестки дня строительство атомной электростанции, а также параллельно изучает достижения области малых ядерных реакторов. Об этом сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью Energy Intelligence.

По его словам, узбекская сторона продолжает обсуждение с российским «Росатомом» строительство АЭС, однако работа продвигается немного медленнее, чем предполагалось.

«Я бы не сказал, что в этом вопросе нет прогресса. Работа продолжается в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики между Россией и Узбекистаном. Возможно, работа продвигается немного медленнее, чем мы ожидали, потому что мы рассматриваем все аспекты, согласовывая и проверяя каждую деталь, исключая возможные риски. Параллельно мы сейчас смотрим на последние достижения в области малых модульных реакторов, которые становятся очень популярными», — заявил он.

Министр подчеркнул, что строительство атомной электростанции — это очень серьёзное обязательство для государства как с финансовой, так и с других точек зрения.

«Поэтому мы сейчас в первую очередь ориентируемся на ускоренное развитие возобновляемых источников энергии, чтобы ликвидировать существующий дефицит энергии. Однако мы не снимаем с повестки дня вопрос строительства АЭС — изучаем технологии, обучаем персонал, ведём переговоры с партнёрами. Мы должны устранить любые риски», — отметил он.

Малый модульный реактор — современный ядерный реактор относительно небольших размеров, который можно построить на заводе, а затем перевезти и ввести в эксплуатацию на любой подготовленной площадке, а также встроить их в уже имеющуюся инфраструктуру тепловых станций, из которых нужно будет удалить угольные котлы. Малые реакторы — в отличие от больших классических реакторов — значительно безопаснее и не нуждаются в жёстких мерах безопасности, таких как создание эвакуационной зоны вокруг АЭС.

АЭС в Узбекистане

Концепцией развития атомной энергетики в Узбекистане на 2019−2029 годы начало строительства АЭС намечено на 2022 год. Станция будет построена за счёт средств госбюджета Узбекистана и госкредита России.

Проект предусматривает возведение атомной электростанции с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-1200 мощностью по 1,2 ГВт·ч в Джизакской области. В его строительстве будет участвовать российская госкорпорация «Росатом».

Генеральный директор «Узатома» Журабек Мирзамахмудов отмечал, что в декабре 2028 года планируется ввести в строй первый энергоблок станции, в июне 2030 года — второй блок.

В октябре 2019 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС в Узбекистане. Однако по сей момент сообщений о подписании документа не было.

В ходе однодневного визита президента Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября 2021 года между странами было подписано 18 документов, в том числе соглашения между правительствами о сотрудничестве в области ядерной и биологической безопасности.

В начале ноября 2021 года Абдулазиз Камилов, возглавлявший тогда Министерство иностранных дел, заявил, что вопрос строительства АЭС в Узбекистане сейчас рассматривается как с точки зрения экономической целесообразности проекта с учётом многочисленных предложений инвестиций в зелёную энергетику, так и с точки зрения его транспарентности. «Будем изучать отношение к данному вопросу общественности не только Узбекистана, но и соседних государств», — сказал он.

Летом 2022 года бывший замглавы Минэнерго Шерзод Ходжаев сообщал, что Узбекистан обсуждает с «Росатомом» уменьшение затрат на строительство атомной электростанции. Если цена производимой электроэнергии на станции не будет конкурентной по сравнению с другими источниками, то вывод о том, стоит ли реализовывать проект, «очевиден», говорил он.