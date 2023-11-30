Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 30 ноября провёл ряд встреч на полях 30-го заседания совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

В частности, он встретился с Дэвидом Кэмероном, новоназначенным государственным секретарём по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании. Напомним, он возглавлял правительство Великобритании в 2011—2016 годах.

Министры обсудили направления узбекско-британского сотрудничества, рассмотрели усилия по укреплению двусторонних отношений во всех сферах, а также предложения по активизации торгово-экономических связей.





Затем Бахтиёр Саидов встретился с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

«Мы остановились на итогах недавнего визита господина Мекаччи в Узбекистан и наметили планы нашего сотрудничества на ближайшие годы», — сообщил глава МИДа.

Кроме того, министр иностранных дел Узбекистана встретился с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым. С ним он обсудил взаимодействие в продвижении принципов межнационального согласия и толерантности на пространстве ОБСЕ.

С Робом Олифантом, парламентским секретарём министра иностранных дел Канады, Бахтиёр Саидов обсудил неиспользованный потенциал сотрудничества между Узбекистаном и Канадой, а также огромные возможности для расширения двусторонней повестки.