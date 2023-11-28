С 1 декабря 2023 года в Узбекистане вступают в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая повышение зарплат, пенсий и пособий, запуск системы оповещения о сильных землетрясениях, возвращение НДС за импорт крупного рогатого скота и другое.

Повышение размера пенсий, пособий и зарплат бюджетников

С 1 декабря в Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия повышаются в среднем на 7%:

базовая величина исчисления пенсии составит 372 тысячи сумов (сейчас — 347 тысяч),

(сейчас — 347 тысяч), минимальный размер пенсии по возрасту составит — 725 тысяч сумов (677 тысяч);

сумов (677 тысяч); минимальный размер оплаты труда — 1,05 млн сумов (980 тысяч);

(980 тысяч); базовая расчётная величина, к которой привязаны размеры контрактов, штрафов, пошлин и других, — 340 тысяч сумов (330 тысяч сумов, рост только на 3%).

Запуск системы оповещения о сильных землетрясениях

С 1 декабря в Узбекистане планируется начать поэтапное внедрение национальной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях. Предусмотрен запуск мобильного приложения, оперативно оповещающего о произошедших землетрясениях.

Повышение тарифов на отопление для государственных организаций и юридических лиц

С 1 декабря в Ташкенте тарифы на горячее водоснабжение и теплоснабжение для юридических лиц повышаются в 1,5 раза — с 141 737 сумов до 212 606 сумов за Гкал.

Для бюджетных организаций повышается в 1,6 раза — с 502 067 сумов до 801 963 сума за 1 Гкал.

Введение единого сбора за установку рекламных конструкций и размещение рекламы

В декабре также вводится электронная система цифрового мониторинга «Ташки реклама», которая будет формировать паспорт рекламного места.

Вместо оплаты за установку рекламных конструкций на общественных объектах (земельных участках, зданиях и сооружениях) и сбора за размещение рекламы на них вводится единый сбор. Размер этого сбора будет определяться по результатам онлайн-аукциона. Минимальная сумма сбора за 1 кв. м составит 7% от базовой расчётной величины в Ташкенте и 5% от базовой расчётной величины в других регионах.

Расширение перечня открытых данных, подлежащих обязательной публикации госорганами

Расширяется перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных. Теперь в их числе — единая онлайн-очередь паломников, список заявлений, поданных для приёма детей в государственные детские сады, и другое.

Возвращение НДС за импорт крупного рогатого скота

С 1 декабря внедряется система уплаты НДС, начисленного на племенной крупный рогатый скот, импортированный животноводческими хозяйствами для собственных нужд, на основе гарантии Комитета ветеринарии и развития животноводства в течение 180 дней.

Отмена истребования некоторых справок от населения и бизнеса

С 1 декабря в Узбекистане отменяется истребование перечня из 47 видов сведений у физических и юридических лица. Информация будет собираться на платформе межведомственной интеграции «Цифровое правительство».

Размещение инвестиционных проектов на территории СЭЗ через ЕПИГУ

С 1 декабря госуслуги по размещению инвестиционных проектов на территории специальных экономических зон, регистрации участников, заключению с ними соглашений о реализации инвестиционных проектов и договоров аренды предоставляются через ЕПИГУ, а также путём прямого обращения в центры госуслуг или дирекцию специальных экономических зон.