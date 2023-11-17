Компания Veolia Energy Tashkent уточнила, что повышение цен на теплоснабжение бюджетных организаций и юридических лиц начнёт действовать с 1 декабря.

Напомним, новые тарифы на отопительный сезон 2023−2024 ранее утвердил своим решением Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов.

Тариф для населения останется без изменений и будет составлять 91 960 сумов за Гкал.

Для юридических лиц он повышается в 1,5 раза — с 141 737 сумов до 212 606 сумов за Гкал.

Для бюджетных организаций повышается в 1,6 раза — с 502 067 сумов до 801 963 сума за 1 Гкал.