С 1 декабря в Узбекистане должно быть начато поэтапное внедрение национальной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях. Как сообщает Министерство юстиции, это предусмотрено постановлением президента о совершенствовании системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана.

В рамках системы планируется запуск мобильного приложения «Оповещения о сильных землетрясениях», связанного с системой онлайн-мониторинга сейсмической активности на территории Узбекистана и соседних стран. Оно должно в течение нескольких секунд после фиксации землетрясения силой от 5 баллов отправлять пользователям сообщение об этом.

Отметим, что разработка приложения для оповещения населения о произошедших землетрясениях была предусмотрена постановлением президента о совершенствовании системы обеспечения сейсмической безопасности от 30 июля 2020 года. Сроком запуска приложения указывалось 1 апреля 2021 года.

Новым документом также запланировано введение с 2023 года в учебные программы детсадов, школ и учреждений среднего, среднего специального и профессионального образования правил действий во время землетрясений.