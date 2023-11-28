Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября подписал указ о совершенствовании системы противодействия коррупции и повышению эффективности системы общественного контроля за деятельностью государственных органов.

Согласно документу, с 1 декабря 2023 года расширяется перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных:

о единой онлайн-очереди паломников , состоящих в очереди для выезда в «Хадж», в разрезе регионов (дате постановки в очередь заявления лица, выезжающего для паломничества, его порядковом номере в списке);

, состоящих в очереди для выезда в «Хадж», в разрезе регионов (дате постановки в очередь заявления лица, выезжающего для паломничества, его порядковом номере в списке); об очереди (списке) заявлений, поданных для приёма детей в государственные детские сады (дате постановки заявления в очередь, порядковом номере в списке, возрастной группе и номере организации);

(дате постановки заявления в очередь, порядковом номере в списке, возрастной группе и номере организации); о внутриведомственном порядке закупочной комиссии (положении, регламенте, инструкции или ином внутриведомственном акте), который устанавливает процедуры проведения госзакупок в госорганах и организациях;

(положении, регламенте, инструкции или ином внутриведомственном акте), который устанавливает процедуры проведения госзакупок в госорганах и организациях; о вакансиях в центральных, региональных организациях и организациях системы, условиях приёма на работу, требованиях к кандидатам, о подлежащих представлению документах;

условиях приёма на работу, требованиях к кандидатам, о подлежащих представлению документах; о грантах и проектах социального заказа, предоставленных госорганами негосударственным некоммерческим организациям, в том числе о ННО-победителях и отчётах о проведённой ими работе в рамках заказа.

Кроме того, будет внедрён порядок прямой трансляции в интернете процессов проведения:

защиты диссертаций на соискание учёной степени доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc), проводимых Научным советом (за исключением закрытых научных работ);

тестирования во всех средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях (в том числе военно-академических лицеях «Темурбеклар мактаби»), а также вступительных экзаменов в президентские, творческие и специализированные школы;

оценку общей физической подготовки и уровня знаний по программе допризывной начальной подготовки в рамках конкурсного отбора при приёме на факультеты военного обучения (военную кафедру) на базе вузов.

Агентство по противодействию коррупции начнёт проводить мероприятия «Тайный покупатель обратной связи» для оценки степени эффективности системы обратной связи госорганов.