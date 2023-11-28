Хокимом города Шахрисабза Кашкадарьинской области стал Шерзод Ахадович Буриев, сообщила пресс-служба хокимията области.

Шерзод Буриев родился в Шахрисабзе в 1982 году. Окончил Каршинский государственный университет и Академию государственного управления при президенте.

До назначения был начальником Кашкадарьинского управления Агентства по управлению государственными активами.

С ноября 2020 года хокимом Шахрисабза был Акром Исомиддинович Сулаймонов, которого 26 октября назначили хокимом Дехканабадского района Кашкадарьинской области.

С 27 октября врио хокима Шахрисабза был назначен Акамурод Узоков, до этого работавший первым замхокима Шахрисабза по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — начальником отдела экономического развития и сокращения бедности.