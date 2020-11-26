Акром Исомиддинович Сулаймонов утверждён хокимом Шахрисабза на сессии городского кенгаша народных депутатов, сообщила пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области.

Акром Сулаймонов (1969 г. р.) родился в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области. в 1993 году окончил Ташкентский государственный экономический университет. До нынешнего назначения с июля 2019 года работал председателем правления компании «Узагролизинг», а ранее — исполнительным директором ГУП «Узмелиомашлизинг».

Прежний глава Шахрисабза Тулкин Каримов был назначен руководителем областного управления народного образования.