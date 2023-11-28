Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала заключение под стражу трёх женщин-врачей в рамках дела о массовом отравлении детей после приёма препарата «Антиструмин».

Ранее Верховный суд Узбекистана сообщил, что 7 ноября решением Яшнабадского районного суда заключены под стражу и помещены в следственный изолятор заместитель директора по лечебной работе, доктор медицинских наук, профессор, главный эндокринолог Министерства здравоохранения Феруза Хайдарова и заведующая лабораторией этого центра, старший научный сотрудник, главный детский эндокринолог Минздрава Насиба Алимова.

16 ноября под стражу взята бывший начальник управления Минздрава по регулированию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования и координации благотворительной помощи Хилола Ганиева.

Генеральная прокуратура сообщила, что проводит предварительное следствие по уголовному делу, связанному с препаратом «Антиструмин», на основании уголовно-процессуального законодательства.

«В настоящее время, хотя расследование этого уголовного дела не завершено, информация о заключении под стражу трёх женщин по уголовному делу распространяется в СМИ с разными интерпретациями. Распространяемая информация препятствует объективному и беспристрастному проведению расследования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства со ссылкой на требования Уголовно-процессуального кодекса, в ходе проведения следствия распространение личной информации и вмешательство в ход расследования запрещены законом.

«Уважаемые представители СМИ и пользователи социальных сетей, призываем вас не распространять информацию об этом уголовном деле в социальных сетях до завершения следствия. О результатах следствия будет предоставлена дополнительная информация», — отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, Ассоциация врачей попросила президента помочь изменить меру пресечения трём врачам.