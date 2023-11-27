В Джалакудукском районе Андижанской области задержан помощник хокима в махалле Д. И, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Помощник хокима района был закреплён за угольным складом в составе рабочей группы по контролю и обеспечению безопасности поставок угольного топлива в осенне-зимний период.

По данным ведомства, воспользовавшись служебным положением, Д. И. потребовал от председателя махалли взятку в размере 600 долларов в обмен на выделение 38,1 тонны угля 44 домохозяйствам района по льготной цене, говорится в сообщении. При получении 7 млн сумов помощник хокима был задержан в своём автомобиле Nexia-2.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.

О финансовых преступлениях, совершенных помощниками хокимов, наделённых широкими полномочиями, сообщается периодически. Две недели назад мы писали, что в Сурхандарьинской области помощник хокима присвоил 132 млн сумов, оформив льготные кредиты на имя жителей. Деньги были перечислены на счёт его компании Volunteer Team.

В сентябре в Бухаре помощник хокима в махалле «Абу Али ибн Сино» присвоил 163 млн сумов, оформив льготные кредиты на имя жителей.

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