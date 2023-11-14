Помощник хокима в махалле «Туда» Кумкурганского района Сурхандарьинской области подозревается в присвоении льготных кредитов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, У. Т. начал работать помощником хокима с января 2022 года, однако одновременно он занимался предпринимательской деятельностью, учредив на своё имя компанию Volunteer Team в марте того года.

Сообщается, что он обманным путём заполучил электронные подписи нескольких граждан, а затем оформил на их имя четыре кредита на 33 млн сумов каждый для создания теплиц. Деньги, перечисленные на счёт Volunteer Team, помощник хокима потратил на свои нужды.

31 октября этого года он был освобождён от должности помощника хокима. 9 ноября прокуратура Кумкурганского района возбудила уголовное дело по пунктам «б, в» статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана (мошенничество, совершённое повторно или опасным рецидивистом; с использованием служебного положения).

О финансовых преступлениях, совершенных помощниками хокимов, наделённых широкими полномочиями, сообщается периодически. В 2022 году в Юнусабадском районе Ташкента при получении у предпринимателя 35 тысяч долларов задержан помощник хокима района. В Гузарском районе Кашкадарьи при получении 300 долларов был задержан помощник хокима, который обещал местному жителю устроить его фельдшером в областной центр экстренной медицинской помощи.

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