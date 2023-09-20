В Бухаре задержан помощник хокима в махалле по подозрению в хищении льготных кредитов, сообщила прокуратура Бухарской области.

Установлено, что помощник хокима в махалле «Абу Али ибн Сино» Р. А., отвечавший за распределение кредитов гражданам по программе «Каждая семья — предприниматель», оформил кредиты на имя пятерых граждан, которые не проживали и не работали на территории этой махалли.

Размер каждого кредита составлял 33 млн сумов, они были выделены для приобретения мототранспортных средств и устройства для очистки питьевой воды. Полученые кредитные средства в размере 163 млн сумов Р. А. присвоил.

Прокуратура Бухары возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 (хищение путём злоупотребления должностным положением) и части 1 статьи 209 (Должностной подлог) Уголовного кодекса.

Помощнику хокима избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Областная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль.

О финансовых преступлениях, совершенных помощниками хокимов, наделённых широкими полномочиями, сообщается периодически. В 2022 году в Юнусабадском районе Ташкента при получении у предпринимателя 35 тысяч долларов задержан помощник хокима района. В Гузарском районе Кашкадарьи при получении 300 долларов был задержан помощник хокима, который обещал местному жителю устроить его фельдшером в областной центр экстренной медицинской помощи.