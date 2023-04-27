Специальный представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. После встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым он провёл пресс-конференцию, на которой рассказал о задаче своей миссии.

В начале мероприятия спецпредставитель напомнил, что санкции, разработанные государствами Большой семёрки и США против России, имеют только одну цель — подорвать ее способность вести агрессивную войну против Украины.

«Хочу подчеркнуть: мы не намереваемся налагать санкции на третьи страны, на Узбекистан в частности, у нас также нет желания мешать развитию Узбекистана и его торговым отношениям с другими странами, включая Россию», — сказал Дэвид О’Салливан.

Озабоченность Евросоюза вызывает возможность обхода наложенных на Россию санкций через третьи государства. «В последнее время мы наблюдали необычные торговые сделки и то, что продукты, произведённые в странах Евросоюза и находящиеся под санкциями, через территорию третьих стран каким-то образом попадают на территорию России», — отметил спецпредставитель.

Он подчеркнул, что увеличение ввоза подсанкционных товаров из стран ЕС наблюдается в целом ряде государств. «Поэтому я был с визитами в Объединённых Арабских Эмиратах, в Турции, в Казахстане, прежде чем приехал в Узбекистан. Также намереваюсь посетить Грузию, Армению и Сербию. Ещё раз подчёркиваю, что Узбекистан является только одним из государств, в которые мы направляемся со своей миссией», — сказал спецпосланник ЕС.

По словам Дэвида О’Салливана, в последние месяцы ЕС провёл плодотворный обмен информацией в частности с Таможенным комитетом и Центральным банков Узбекистана по финансовым вопросам. «Мы смогли в этом диалоге решить некоторые вопросы в рабочем порядке», — отметил он.

«Мы с уважением относимся к желанию Узбекистана сохранять нейтралитет [в вопросе войны России против Украины] и, тем не менее, с большим воодушевлением и благодарностью восприняли уверения в том, что Узбекистан против того, чтобы его территория использовалась для обхода наложенных санкций. Мы понимаем, что это политический выбор государства», — сказал Дэвид О’Салливан.

Он отметил, что в ходе рабочих контактов ЕС передал узбекской стороне список товаров, производимых в страна ЕС, которые имеют двойное или военное применение и «способствуют возможности российской военной машины проводить убийственную войну против народа Украины».

По его словам, речь идёт о высокотехнологичных блок-схемах, микрочипах, оптическом оборудовании, которые могут быть использованы для оружия, систем наведения, артиллерии и крылатых ракет. «Это те продукты, которые мы обнаруживаем в трофейной военной технике, захваченной у российских военных. Мы знаем, что они используют ряд продуктов и их детали для вооружения, чтобы убивать украинцев. И поэтому мы попросили, чтобы особое внимание уделялось передвижению через границы именно вот этих продуктов», — пояснил спецпредставитель ЕС. Он добавил, что речь не идёт о подобных продуктах, производимых в Узбекистане.

«Мы попросили наших узбекских коллег уделить особое внимание возможному провозу через Узбекистан списка продуктов [произведённых в ЕС], поскольку в последнее время наблюдали увеличение экспорта товаров из этого списка через территорию Узбекистана на 126% — что довольно значительно», — рассказал Дэвид О’Салливан.

Он добавил, что ЕС, понимая озабоченность, которую могут вызывать санкции у бизнеса, проводит двухдневный семинар для правительственных организаций и частного сектора, чтобы объяснить природу этих санкций, «чтобы люди знали, по какому поводу можно волноваться, а по какому не стоит».

«Мы надеемся продолжить этот диалог и в будущем, поскольку мы думаем, что, к сожалению, эти санкции продлятся долгое время, много лет. Даже если предположить, что в ближайший месяц боевые действия на территории Украины закончатся (чему свидетельств у нас нет), останется целый ряд вопросов, которые необходимо будет решать. В частности, это расследование военных преступлений, вопросы репараций, вопросы отстраивания разрушенной инфраструктуры Украины. Иными словами, нам придётся научиться жить в условиях этих санкций. Поэтому мы не хотели бы, чтобы этот вопрос стоял на пути двусторонних отношений Узбекистана и Евросоюза, на которые мы смотрим с большим вдохновением и надеждой», — подчеркнул Дэвид О’Салливан.

Отвечая на вопрос о потенциальной возможности попадания узбекского бизнеса под санкции, введённые против России, спецпредставитель пояснил, что речь в этом случае может идти только о незаконном обходе санкций, налагающих запрет на реэкспорт европейской продукции из вышеупомянутого списка в Россию.

«Если происходят какие-то незаконные транзакции, если, скажем, мы увидим, что какие-то узбекистанские экономические субъекты в этом задействованы, безусловно, они попадут под действие санкций. Но, повторюсь, нашей целью не является наложение санкций на экономику Узбекистана. Речь идёт о только незаконных транзакциях, которые способствуют обходу наложенных санкций. А торговые и экономические отношения между Узбекистаном и Россией является внутренним делом этих двух государств», — сказал спецпредставитель ЕС.

Он вновь подробно остановился на ситуациях, которые могут вызвать реакцию ЕС: «Если продукты из санкционного списка произведены в Узбекистане и поставлены в Россию, с этим нет проблем. Если они экспортированы из третьих стран (не входящих в ЕС — ред.) и опять же реэкспортируются в Россию, с этим также никаких проблем нет. Проблема возникает, когда санкционные продукты из этого списка, произведённые Евросоюзом, импортируются с территории ЕС и через территорию Узбекистана попадают в Россию. Это и есть незаконный обход наложенных санкций».

Дэвид О’Салливан заявил, что он «под большим впечатлением от той системы мониторинга, который существует в Узбекистане, в области контроля финансовых потоков, товарооборота». «Я уверен, что узбекские власти найдут способ проводить эффективный мониторинг за возможным реэкспортом этих продуктов из санкционного списка», — добавил он.

Спецпосланник отметил, что ЕС просит власти Узбекистана только усилить контроль за такими продуктами, а какими способами страна это осуществляет — ее внутреннее дело, Евросоюз лишь объясняет, что вводить меры контроля нужно как можно скорее, поскольку речь идёт о военных действиях, которые уносят жизни.

«Мы слышим понимание, и обсуждаем способы, как наилучшим образом это осуществить. Надеемся, что в результате нашей миссии очень скоро мы увидим уменьшение этих цифр, статистики по реэкспорту товаров из вышеупомянутого списка», — заключил спецпредставитель ЕС.

Предыстория

Как мы писали ранее, в западных изданиях часто писали о том, что Россия в минувшем году резко нарастила торговлю с рядом стран, в том числе Центральной Азии.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует обратиться к странам, которые резко увеличили импорт передовых европейских технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Речь может идти о Турции, ОАЭ, Казахстане и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Спустя неделю агентство Reuters сообщило, что российские компании в последние недели «завалили» своих партнёров из Казахстана просьбами помочь им с импортом необходимых товаров для обхода санкций. Имеется в виду доставка самой разной продукции — от телефонов, электроники и редкоземельных металлов до материалов для банковских карт.

Financial Times писала о том, что Казахстан с апреля начнёт отслеживать товары, которые проходят через страну для реэкспорта в Россию. Эти меры будут предприняты на фоне стремления Запада не допустить, чтобы иностранные компании и частные лица помогали России обходить санкции, отметило издание.

The Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ, который попал в распоряжение редакции, сообщил, что в ЕС обсуждают планы ввести ограничительные меры в отношении стран, помогающих России приобретать технику с технологиями двойного назначения. Речь идёт, в частности, о стиральных машинах, подержанных автомобилях и фотоаппаратах, вывозимых из стран ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.