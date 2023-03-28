Специальный представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан планирует посетить Узбекистан. Об этом он заявил 28 марта в ходе визита в Кыргызстан. В Делегации Евросоюза в Узбекистане «Газете.uz» уточнили, что его приезд может состояться 27−28 апреля.

Дэвид О’Салливан, выступая в Кыргызстане, заявил, что посещает страны, которые связаны с обходом санкций ЕС, введённых против России из-за войны в Украине, пишет кыргызстанское издание Kaktus.media. Кроме Узбекистана он намерен посетить также Казахстан, Грузию и Армению и уже побывал в ОАЭ и Турции.

Спецпредставитель ЕС заявил: «Мы уважаем мнение стран, которые не поддерживают санкции против России. Но мы бы не хотели, чтобы они становились платформой для обхода санкций».

«По некоторым позициям рост экспорта из стран ЕС в Кыргызстан составил 700%. Речь идёт о передовых технологиях и товарах двойного назначения. К примеру, смартфоны, видеокамеры, устройства со сложной технологией, которые можно использовать в войне», — сказал Дэвид О’Салливан.

Спецпредставитель добавил, что в ЕС не хотели бы, чтобы экспортируемая продукция использовалась в военных целях, а компоненты были найдены в российском вооружении.

При этом О’Салливан отметил, что понимает, что у Кыргызстана и России сильные торгово-экономические связи и никто не будет разрушать их.

«Никто не хочет, чтобы вопрос санкций разрушал отношения между Кыргызстаном и Евросоюзом, но для этого необходим диалог, чтобы понять — какие меры будут предприняты. «Мы готовы предоставить юридическую помощь и тренинги для понимания обхода санкций. Уже осенью сюда могут приехать эксперты для таможенной и других служб. Уже прошли встречи с администрацией президента, и мы должны прийти к взаимоприемлемому решению», — заключил спецпредставитель ЕС.

Предыстория

Как мы писали ранее, западные издания все чаще обращают внимание на то, что Россия в минувшем году резко нарастила торговлю с Казахстаном, Узбекистаном и Арменией.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует обратиться к странам, которые резко увеличили импорт передовых европейских технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Речь может идти о Турции, ОАЭ, Казахстане и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Спустя неделю агентство Reuters сообщило, что российские компании в последние недели «завалили» своих партнёров из Казахстана просьбами помочь им с импортом необходимых товаров для обхода санкций. Имеется в виду доставка самой разной продукции — от телефонов, электроники и редкоземельных металлов до материалов для банковских карт.

Financial Times на днях писала о том, что Казахстан с апреля начнёт отслеживать товары, которые проходят через страну для реэкспорта в Россию. Эти меры будут предприняты на фоне стремления Запада не допустить, чтобы иностранные компании и частные лица помогали России обходить санкции, отметило издание.

Совсем недавно The Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ, который попал в распоряжение редакции, сообщил, что в ЕС обсуждают планы ввести ограничительные меры в отношении стран, помогающих России приобретать технику с технологиями «двойного назначения». Речь идёт, в частности, о стиральных машинах, подержанных автомобилях и фотоаппаратах, вывозимых из стран ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.