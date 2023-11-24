Специалисты проектного института «Зелёный проект» Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата провели обмерные работы на месте выемки песчано-гравийной продукции из охранной зоны реки Чирчик, протекающей через Бектемирский район Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По итогам замера установлена незаконная добыча 57,8 тысячи кубометров песка и гравия. Предварительный ущерб оценён в 34,7 млрд сумов, собранные документы переданы в прокуратуру.

Прокуратура Ташкента начала доследственную проверку, ситуацию на контроль взяла Генпрокуратура. Для точной оценки ущерба назначена судебная товароведческая экспертиза.

В июле 2022 года Сенат Олий Мажлиса рассмотрел проблему истощения водных ресурсов из-за выемки песка и гравия из рек и саев. Сенатор Рискул Сиддиков предложил учесть зарубежный опыт, где запрещена коммерческая добыча песка и гравия из рек на строительство. В правительство должны были направить парламентский запрос.

В июне 2023 года министр экологии Азиз Абдухакимов заявил, что министерство в будущем намерено запретить выемку щебня и песка из русел рек для нужд строительства. Для этого необходимо открыть новые источники добычи песчано-гравийных материалов. На первом этапе орган, заказывающий добычу щебня предпринимателям, переходит из подчинения МЧС в Минэкологии.

«Изъятие щебня из русел рек может быть только в одном случае — для предотвращения паводков и беспрепятственного прохождения воды. Но сейчас это превратилось в беспощадный бизнес вопреки всем экологическим требованиям, — заявил Азиз Абдухакимов. — Реки просто превратились в источник добычи стройматериалов и из природы будто перешли в отрасль строительства. Но русла рек никогда не использовались для обеспечения строительными нерудными материалами».