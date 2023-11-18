Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 ноября в Ташкенте ознакомился с ходом строительства олимпийского городка, сообщила пресс-служба главы государства.

В 2025 году страна будет принимать Азиатские и Параазиатские игры среди молодёжи. В строящемся олимпийском городке будут созданы условия для занятия всеми видами спорта, включёнными в программу этих соревнований. Площадь комплекса составляет 100 га. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2000 мест, дворец водных видов спорта, комплексы одиночных и командных видов спорта.





Кроме того, планируется возвести четырёхэтажное административное здание, 15 открытых спортивных площадок, беговые дорожки и парки. В целом 54% территории городка займут зелёные зоны, а на 37 гектарах намечено создать искусственные озера, говорится в сообщении.

Проект реализуется совместно с китайской компанией CAMC Engineering, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира. Она получила контракт на реализацию проекта стоимостью 289 млн долларов в ноябре прошлого года.





9 ноября 2022 года президент заложил первый камень этого городка. Сегодня завершены работы по фундаменту основных зданий, установлены конструкции 5 комплексов. На строительстве задействовано около 1000 рабочих и инженеров, специальная техника.

Президент дал указания по внедрению зарубежного опыта в эксплуатацию городка, принятию мер безопасности и благоустройству территории.

«После Азиады комплексы не должны пустовать, а должны служить нашему народу. Наряду с тренировками здесь необходимо создать базу для спортивного образования, науки и медицины. То есть это место будет научно-практическим, учебно-тренировочным центром нашей страны», — сказал Шавкат Мирзиёев.





В дальнейшем здесь расположатся Министерство молодёжной политики и спорта, спортивные федерации, Государственная спортивная академия Узбекистана и другие ведомства. Спортивные объекты будут доступны гражданам для занятия спортом.

«В будущем с этим городком необходимо связать детские спортивные школы. Это послужит мостом от массового спорта к профессиональному», — сказал президент.

В городке пройдут и Параазиатские игры, поэтому здесь будут организованы сектора, адаптированные к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями, сообщила пресс-служба.

По рекомендации президента в комплексе запланировано использование возобновляемой энергии. Солнечные панели годовой мощностью 10 МВт будут установлены на площади 56 тысяч квадратных метров.





Здесь же представлена информация о проектах, запущенных в этом году в соответствии с презентованной в 2022 году инвестиционной программой Ташкента. Отмечалось, что за минувший период текущего года в сфере производства и услуг реализовано 360 проектов, всего создано 20 тысяч рабочих мест. Также планируется создание промышленной зоны нового поколения на площади 650 га в Янгихаётском районе.