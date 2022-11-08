В понедельник, 7 ноября, компания China CAMC Engineering получила контракт на сумму 289 млн долларов на строительство объектов для проведения соревнований и обслуживания молодежных Азиатских юношеских игр 2025 года в Узбекистане, сообщило экономическое издание Yicai Global.

Проект олимпийского городка включает в себя главный стадион, места проведения соревнований, общежития и другие сопутствующие объекты.

В компании не раскрыли никаких дополнительных подробностей, таких как график строительства. Условия коммерческого контракта и механизмы финансирования еще только предстоит обсудить.

О планах строительства олимпийского городка в восточной части Ташкента стало известно в феврале 2021 года. В феврале этого года президенту Шавкату Мирзиёеву презентовали проект строительства олимпийского городка. В материалах было указано, что городок займет площадь в 160 га, там возведут открытую хоккейную арену, комплекс для водных видов спорта, крытый стадион для легкоатлетов, велодром, гребной комплекс на реке Чирчик и другие объекты.

Как ожидается, олимпийский городок будут использовать для проведения крупных соревнований, а также он послужит учебно-тренировочной базой для будущего Института олимпийского резерва.