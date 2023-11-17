Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября на совещании в Термезе остановился на водной проблеме, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В ближайшие 20 лет ожидается сокращение воды в реках Амударьи и Сырдарьи на 15%. В стране расширяется применение водосберегающих технологий, но этого недостаточно, сказал глава государства.

Сообщается, что 80% земель в Сурхандарьинской области орошаются с помощью насосов, однако срок службы 52 насосов превысил 40 лет. В результате себестоимость воды обходится в два раза дороже, неэффективно расходуется 20 млн кВт·ч электроэнергии в год, а ещё на 20 тысячах га земель ухудшилось водоснабжение.

Кроме того, 35% воды теряется из-за того, что половина каналов протяжённостью 1700 километров с земляным руслом.

«Основная задача должна заключаться в том, чтобы глубоко внедрить населению идею о том, что „вода не бесплатна“, превратить её в правило повседневной жизни совместно с активистами махалли, интеллигенцией, старейшинами и широкой общественностью», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поручил разработать двухлетнюю программу по бетонированию 47 каналов, отремонтировать 6 каналов с большими потерями воды, восстановить 90 тысяч га земли, привлекая в следующем году 60 миллионов долларов на ремонт Шерабадского магистрального канала.

Как мы отмечали ранее, за два года на водное хозяйство из бюджета Узбекистана выделено почти 2 млрд долларов (без учёта госдолга в $2,54 млрд), но ситуация с потерей воды и состоянием насосов за это время только ухудшилась. В 2024 году планируется выделить ещё 1,7 трлн сумов и кредиты на 300 млн долларов.

Как сообщалось, в сельском хозяйстве Узбекистана за год было потреблено 39 млрд кубометров воды. Из них 36%, или 14 млрд кубометров, было потеряно в каналах с земляным руслом, сообщил президент. Ещё 5−6 млрд кубометров теряется из-за устаревших методов полива, то есть свыше 50% или почти 20 млрд кубометров воды расходуется неэффективно.

Для орошения 2,5 миллиона гектаров земель сегодня используется свыше 5000 насосов и в год тратится 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Однако 80% насосов работают уже 35−40 лет и выработали свой ресурс. Примечательно, что в 2020 году сообщалось, что свыше 60% насосов выработали свой ресурс, а потери воды составляют 35−40%, то есть за три года вместо модернизации насосов и снижения потерь ситуация только ухудшалась, несмотря на выделенные средства.