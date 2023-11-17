Директор Программы Евросоюза по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) Эрнест Робелло, выступая 15 ноября на пресс-конференции, посвящённой 20-летию программы, прокомментировал распространение наркотиков, производимых в Афганистане, в Узбекистане.

Сославшись на официальную статистику ООН, Эрнест Робелло отметил, что производство и выращивание опийного мака в Афганистане значительно сократилось. Напомним, в начале ноября ООН сообщила, что выращивание опийного мака в Афганистане упало на 95% после того, как движение «Талибан» в апреле 2022 года запретило культивацию этого растения.

«Несмотря на это, в Афганистане производится метамфетамин и поступает оттуда. И CADAP занимается тем, чтобы подготовить страны региона для противодействия трафику этих новых наркотиков в Центральную Азию и обеспечить другие средства поддержки для предотвращения расширения потребления таких наркотиков», — сказал глава программы.

Он добавил, что потребляются и другие наркотики, такие как героин и другие опиоиды, которые выращиваются в Афганистане. Однако если их объёмы падают, то наркозависимые переходят на другие виды наркотиков, включая метамфетамин.

«Поэтому поступление метамфетамина из Афганистана в Узбекистан может возрасти», — считает Эрнест Робелло.

Метамфетамин — это синтетический наркотик с содержанием эфедрина, стимулятора растительного происхождения из растения эфедра (хвойник).

В мае таможенная служба пресекла ввоз в Узбекистан из Афганистана крупной партии метамфетамина. Вещество было растворено в гранатовом соке, разлитом по бутылкам. В 18 тоннах продукта оказалось 48 бутылок с метамфетамином. Выяснилось, что впоследствии планировалось получить из сока чистый порошок путём выпаривания жидкости. Стоимость обнаруженного наркотика составила несколько десятков миллионов долларов.

За 2022 год таможенники Узбекистана выявили 41 случай незаконного оборота 109,3 кг синтетических наркотиков. С начала нынешнего года к маю было предотвращено незаконное перемещение через таможенные границы и оборот на территории страны синтетических наркотиков в объёме 103,3 кг.