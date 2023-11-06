Объёмы выращивания опийного мака в Афганистане упали на 95% после запрета, введённого правительством талибов, сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности в своём новом отчёте. По прогнозам экспертов ООН, это будет иметь далеко идущие последствия как для самого Афганистана, так и для всего мира.

В апреле 2022 года движение «Талибан» запретило фермерам выращивать мак на территории всего Афганистана, пригрозив нарушителям наказанием по законам шариата.

По данным ООН, посевы опиума сократились во всех частях страны с 233 тысяч га до 10,8 тысячи га в 2023 году. В результате поставки опия снизились с 6200 тонн в 2022 году до 333 тонн в этом году.

В отчёте подчёркивается, что резкое уменьшение производства повлекло за собой негативные последствия для многих сельских общин, которые напрямую зависели от доходов, получаемых от выращивания опия.

Эксперты ожидают, что почти полное сокращение опиатной экономики повлияет на всю экономику Афганистана с учётом того, что до 2023 года экспорт опиумных продуктов часто превышал стоимость легального экспорта страны.

При этом, как отмечает ООН, многие афганские фермеры уже перешли на выращивание пшеницы, в результате чего посевы зерновых увеличились на 160 тысяч га в провинциях Фарах, Хилманд, Кандагар и Нангахар. Выращивание пшеницы может смягчить проблему отсутствия продовольственной безопасности, но эта культура приносит гораздо меньший доход, чем опиум, говорится в отчете.

За пределами Афганистана уменьшение количества героина, по мнению экспертов, может привести к сокращению его незаконного оборота и потребления, но также способно повлечь за собой появление опасных альтернатив, таких как фентанил и другие синтетические опиоиды.