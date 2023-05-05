Среди 9000 пластиковых бутылках с гранатовым соком, которые везли из Афганистана в Узбекистан, оказалось 48 бутылок с метамфетамином, сообщила пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана.

На таможенном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области был остановлен грузовик, в котором, согласно товаросопроводительным документам, было 18 тонн гранатового сока, расфасованного в пластиковые бутылки в количестве 9000 единиц. Товар был отправлен на имя одной из компаний в Ташкенте.





Грузовик был осмотрен оперативными сотрудниками Таможенного управления по Сурхандарьинской области совместно со Службой государственной безопасности, представителями органов внутренних дел и военнослужащими Пограничных войск.

Некоторые коробки с гранатовым соком были маркированы буквой «М», а цвет сока в них отличался от других. Более того, при осмотре также выяснилось, что защитная мембрана под крышками именно этих ёмкостей была вскрыта. Когда образцы сока с маркированных коробок были протестированы с помощью экспресс-теста для выявления наркотических веществ, стало известно, что в них содержится синтетический наркотик метамфетамин.





Количество контейнеров с соком, отмеченных буквой «М», составило 48 единиц, а общий вес, включая вес ёмкостей, — 103 кг.

По заключению проведённой экспертизы, вещество, которое содержалось в соке, оказалось метамфетамином. Метамфетамин, как правило, представляет собой белый кристаллообразный порошок. Выяснилось, что впоследствии планировалось получить из него чистый порошок путём выпаривания в лабораторных или домашних условиях.

«Метамфетамин считается одним из сильнейших наркотических препаратов. Из-за быстрого развития зависимости и негативного воздействия на здоровье, вещество считается наркотическим и запрещено к свободной реализации», — говорится в сообщении комитета.





Если учесть тот факт, что грамм метамфетамина на чёрных рынках по всему миру стоит около 700 долларов, общая стоимость обнаруженного наркотика составляет несколько десятков миллионов долларов, подсчитали в Таможенном комитете.





За 2022 год таможенники Узбекистана выявили 41 случай незаконного оборота 109,3 кг синтетических наркотиков. С начала текущего года в 10 случаях предотвращено незаконное перемещение через таможенные границы и оборот на территории страны синтетических наркотиков в объёме 103,3 кг.